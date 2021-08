Am Wochenende vom 30.7. - 01.08.2021 gingen in Maria Rain in Kärnten die ländlichen Bundesmeisterschaften für Warmblut, Noriker und Haflinger in der Vielseitigkeit über die Bühne.

Auf der Anlage des Reitstalls Wakonig ging Nadja Lang mit ihrem Starello 2 in der Einzelwertung in der Klasse VH95 für den SURV Waldzell an den Start:

Nach einer wie immer soliden Dressur und einem relativ knappen Zwischenklassement folgte ein aufregender Geländeritt, bei dem Nadja & Starello einmal mehr ihre Klasse bewiesen: mit nur einem Steigbügel und zusätzlich während des Ritts abhanden gekommenem Vorderzeug lagen die beiden auf dem hervorragenden 5. Zwischenrang!

Von diesem konnten sie sich mit einer abschließenden sehr guten Springrunde noch auf den letztendlich 4. Platz in der Bundesmeisterschaft vorarbeiten - wir gratulieren zu diesem beeindruckenden Endergebnis!!

Mit der Mannschaft Team Oberösterreich (Barbara Haslinger, Nadja Lang, Melanie Gasser, Tina Wittmann, Birgit Dreßen, Stefanie Hillebrand-Windhager) darf sich Nadja dann noch über den ***VIZEBUNDESMEISTERTITEL HAFLINGER VS MANNSCHAFT 2021*** freuen! Auch dazu allen Teammitgliedern unsere Gratulationen!

Photo credit: Nadja Lang, Instagram