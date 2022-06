Rettungshundeprüfung, 26.Juni 2022

Warm, wärmer, Sonntag, 26. Juni 2022. Bereits in den frühen Morgenstunden zeigte das Thermometer eine Temperatur von 22°C an. Dennoch ließen sich die Rettungshundeführer nicht entmutigen und gingen motiviert (und ein kleines bisschen nervös) in die Prüfung.

Doch glücklicherweise begann die Prüfung mit der Personensuche im Wald, in dem Hunde, Hundeführer und Leistungsrichter Gerd Thanner vor der Sonne flüchten konnten. Bei der Personensuche leisteten die Hunde wieder einmal hervorragende Arbeit. Zum Glück konnten alle verloren gegangen “Schwammerlsucher”, “Lehrer” und “Spaziergänger” gefunden werden.

Nach einer stärkenden Mittagspause ging der zweite Teil am Ausbildungsplatz in der Hundeschule weiter. Unter dem aufmerksamen Blick des Leistungsrichters mussten die Rettungshundeteams ihr Können unter Beweis stellen.

Zur Freude aller, traf in Person des Bürgermeisters von Eberschwang, Josef Bleckenwegner, ein Überraschungsgast ein. Er ließ es sich dann natürlich nicht nehmen, zusammen mit Leistungsrichter Gerd Thanner die Siegerehrung durchzuführen und jedem Hundeführer persönlich zur bestandenen Prüfung zu gratulieren.

Der ÖHV Hundesportverein Eberschwang gratuliert allen Teilnehmern herzlich zu ihren abgelegten Prüfungen und wünscht für die noch kommenden Leistungsüberprüfungen alles Gute und bestes Gelingen.