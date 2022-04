Bei optimalem Frühlings- u. Pferdewetter fand heuer in Ried wieder der traditionelle Roßmarkt statt.

Dieses Jahr erstmal an einem Mittwoch. Da in der Karwoche schulfrei ist, waren auch viele Jugendliche und da vor allem Mädchen mit ihren Ponys und Pferden dabei. Ohne die Kinder und Ponys wäre eine solche Veranstaltung nur halb so schön und ausserdem ist so für den Nachwuchs und für den weiteren Fortbestand dieses schönen Brauchtums gesorgt.

Das Innviertel gilt als Hochburg der bäuerlichen Pferdezucht und so wurden auch heuer wieder über 60 Pferde auf dem Stadtplatz vorgestellt und bewertet. Beim grossen Festzug am Nachmittag waren dann über 100 Pferde samt Besitzern unterwegs.

Der Festzug am Nachmittag, angeführt von der Musikkapelle St. Marienkirchen, wurde dann noch von einigen Kutschenfahrern mit ihren Gespannen bereichert und zog vom Messegelände an den von vielen Zuschauern gesäumten Strassen in die Innenstadt zum Hauptplatz. Hier wurden unter viel Applaus dann die einzelnen Gruppen vorgestellt und unter Beisein vieler Ehrengäste die Preise überreicht.

Solche Pferdemärkte sind ein Fixpunkt für alle Pferdefreunde, auch wenn nicht mehr wie früher Handel betrieben wird und ist ein nicht mehr wegzudenkender Höhepunkt im Rieder Veranstaltungskalender.

Weitere Bilder in Kürze