3 lange Jahre lang hat Sara Brandhuber an ihrem neuen Programm gebastelt und nun ist es endlich so weit: Gschneizt und kampelt präsentiert sie am 21.1.2022, 19:00 auf Einladung des Mettmacher Kulturvereines KiMM beim Wirt z’Wimpling dem Publikum, von welchem sie selbstverständlich ein ebensolches Auftreten erwartet, einen bunten Blumenstrauß eingängiger Melodien, gepaart mit gspaßigen Texten. Abermals beweist die niederbayerische Oberbayerin, dass ihr der Dialektpreis des Freistaates im Jahr 2017 nicht ohne Grund verliehen wurde.

Mundartige Wortakrobatik in einem Tempo, dass einem beim Zuhören ganz schwindelig wird, trifft auf gemütliche Stücke, die einem warm ums Herz werden lassen.

Mittlerweile hat sich das Nachwuchstalent stolze 3 Gitarrengriffe mehr angeübt, und thront gmiatlich auf einem eigenen, aus redlich verdienter Gage finanzierten Barhocker, handgefertigt aus original bayerischem Babybiberfellimitat. Auch ein paar Tätowierungen für die Bühnen-Credibility sind zwischenzeitlich dazugekommen, ansonsten ist sie die selbe rothaarige wuide Hehna geblieben, die sich auf der Bühne wohler fühlt, als auf der heimischen Couch.

In gewohnt charmanter Art kümmert sie sich in „Gschneizt und Kampelt“ um existenzielle Themen, beispielsweise, wie man möglichst gschmeideig alt werden kann, warum sich eine guade Brotpfann oiwei lohnt, warum einem eine Schnittschutzhosn manchmal im Leben auch nicht weiterbringt, oder wieso es manchmal einfach „hint häha wia vorn“ wird. All das tut sie ungeachtet der Tatsache, dass sich auch diesmal wieder keinerlei roter Faden durch ihr Programm erkennen lässt. Sollte jemand dringend auf einen solchen bestehen, müsste er sich diesen bitte selbst mitbringen. Doch egal ob mit oder ohne Faden: Hauptsach – naus aus de Hausschuah, nei ins Auto oder aufs E-bike und ab zur Brandhuabarin. Oiss andare warad ja direkt a Schmarrn!

Achtung: Beginn bereits um 19:00 wegen den gängigen Covid-Bestimmungen

Sara Brandhuber

„Gschneizt und Kampelt“

Freitag, 21.1.2022

Mettmach, Wirt z'Wimpling

Einlass: 18 Uhr 30

Beginn: 19:00 Uhr

Keine Abendkasse!

Kartenpreis VVK € 17,-

Platz- und Kartenreservierung

unter Tel.: 07755/5055

Infos auf www.KIMM.at