Tanzen in Obernberg am Inn und das bei freiem Eintritt! Wo gibt’s das – im B-Werk – Die Nachtschwärmerei!

Das Lokal für Genießer und Nachtschwärmer in Obernberg am Inn hat wieder geöffnet!

Das früher weitum bekannte Tanzlokal mit dem Namen ,,Reblaus" in Obernberg am Inn, zentral in einer Einfahrtsstraße zum schönsten Marktplatz Österreichs gelegen, hat nach dem langen Warten durch die Pandemie wieder geöffnet und die Betreiber freuen sich auf zahlreichen Besuch. Von Mittwoch bis Samstag, jeweils ab 17.00 Uhr kann man im

,,Tanzlokal B-Werk – Die Nachtschwärmerei“

Innviertler Jausenspezialitäten, feine, heiße Köstlichkeiten, süße Schmankerl, Most und mehr, eine Weinreise durch Österreich mit Weinen aus dem Weinviertel, der Wachau, der Steiermark, aus dem Burgenland und aus dem Innviertel und Longdrinks samt Cocktails genießen.

Ein Lokal mit dem Charakter eines Heurigenstadels zum Genießen und Wohlfühlen, mit einem einzigartigem Barbereich, einer Tanzfläche, einem wunderschönen Innenhof – Gastgarten uvm., kurz gesagt, mit einem tollem Ambiente, wo man einige Stunden den Alltag und auch die Pandemie vergessen lassen kann.

Ein Tanzlokal mit einem einzigartigen Flair und familiärer Führung.

Besonders stolz sind die Betreiber, Nicole und Andreas Bruckbauer, auf das B-Werk - Bier, das extra für die Gäste gebraut wird. Der Chef selbst ist nämlich gelernter Brauer und Mälzer. Zusätzlich gibt es verschiedene Biere der Innviertler Brauerei Schnaitl aus der Bierregion.

Der Wohlfühlfaktor beim Nachtschwärmen ist den Betreibern besonders wichtig. Jeden Freitag und Samstag legen DJs im B-Werk ab 20 Uhr Tanz Hits auf – und das bei freiem Eintritt. An ausgewählten Donnerstagen gibt es Boogie - Woogie - Partys. Auch Mottopartys werden 2022 stattfinden.

Bitte vorher immer die Facebook Seite betrachten, denn hier wird das jeweilige Programm ersichtlich gemacht.

Noch ein Tipp: Die Chefin selbst richtet die Innviertler Jausen Spezialitäten her und empfiehlt die B - Werk Kombi. Das ist ein Innviertler Spezialitäten - Jausenteller und dazu ein Most zu einem wahren Spitzenpreis und es gibt noch vieles mehr.

Die Öffnungszeiten:

Mittwoch + Donnerstag von 17.00 – 24.00 Uhr

Freitag + Samstag von 17.00 – 2.00 Uhr

Tel.: 0043 7758 27 167; 0043 650 44 21 840

Mail: bruckbauer.werk@gmail.com

Webadresse Facebook: www.facebook.com/BWerkTanzlokal