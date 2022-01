Wenn man etwas über die Zukunft sagen kann, dann das:

Sie wird von unseren Kindern gestaltet.

An der BAFEP hast du es mit dem Wichtigsten zu tun, was diese Welt zu bieten hat - mit unseren Kindern. Die Entscheidung für eine sinnstiftende Tätigkeit im Bereich der Elementarbildung wird meist mit dem Herzen getroffen. Und das ist gut so.

Wenn dein Herz "ja" sagt, gibt es bis 28. Jänner die Chance, dich an der BAFEP RIED (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) anzumelden. - Alle nötigen Infos findest du auf unserer Homepage, oder du rufst einfach an. Währendessen.... Alles Gute!