RIED. In der 22. Runde der tipico Bundesliga unterliegt die SV Guntamatic Ried dem SCR Cashpoint Altach mit 2:1. Julian Weißmeier (33.) brachte die Wikinger in Front, ehe Emanuel Schreiner (58.,90.) die Partie per Doppelpack zugunsten der Vorarlberger drehte.

Nach mehreren Torchancen, unter anderem durch Ante Bajic, gelang Julian Wießmeier nach einer Grüll-Vorlage in der 33. Spielminute der Führungstreffer. Wenige Augenblicke später wurden die Rieder erneut gefährlich. Der Fernschuss von Bajic verfehlte das Gegentor nur um Haaresbreite. Nach der Pause kamen die Kicker aus Altach gut aus der Kabine. In der 58. Spielminute gelang den Vorarlbergern der Ausgleichstreffer. Emanuel Schreiner bugsierte das runde Leder per Kopf zum 1:1-Ausgleichsttreffer in die Maschen. Er war es auch, der in der letzten Spielminute das Siegestor für die Vorarlberger machte.