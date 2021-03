RIED. In der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2023 trifft Österreichs Team in der Qualifikations-Gruppe A auf Kroatien, Norwegen, Finnland, Aserbaidschan und Estland. Alle drei Heimspiele in diesem Jahr werden in der „josko Arena“ in Ried stattfinden. Das betrifft neben dem Auftaktmatch gegen Estland am 8. Juni auch die Partien gegen Aserbaidschan am 7. September und Kroatien am 16. November.

„Wir als Team fühlen uns in Ried sehr wohl. Die Klubverantwortlichen geben uns das Gefühl, dass sie unheimlich stolz darauf sind, die Heimspiele der U21 auszurichten. Es kommt vom Verein und der Umgebung eine extrem positive Energie, die sich hoffentlich auf uns übertragen wird“, so Teamchef Werner Gregoritsch.

Wöllinger hofft auf Publikum

„Die SV Guntamatic Ried ist stolz, dass die ‚josko Arena‘ weiterhin die Heimstätte der österreichischen U21-Nationalmannschaft ist. Das fußballbegeisterte Innviertel wird sicherlich ein guter Boden für einen erfolgreichen Weg zur U21-EM 2023 sein“, so Rainer Wöllinger, Geschäftsführer der SV Guntamatic Ried. Er hoffe zudem, dass dann auch wieder Fans im Stadion dabei sein können.