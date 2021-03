Auch am 26. Spieltag der deutschen Bundesliga geht der Erfolgslauf von Ex-SVR-Spieler Oliver Glasner (46) und seinem VfL Wolfsburg weiter. Am Samstag siegten die Norddeutschen beim SV Werder Bremen mit 2:1.

Ein Eigentor des Bremers Sargent (9.) und der 17. Saisontreffer des niederländischen Torjägers Wout Weghorst (42.) führte die „Wölfe“ auf die Siegerstraße. Für Weghorst war es der insgesamt 50. Bundesligatreffer. Der 1:2 Anschlußtreffer durch Möhwald (45.) war am Ende zu wenig für Werder. „Wir wussten, welch schwierige Aufgabe uns erwarten würde. Bremen hat sehr, sehr aggressiv gespielt und uns höher attackiert, als wir erwartet hatten. Zu Anfang hat uns das Probleme bereitet, doch mit dem Standardtor haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen. Über 90 Minuten betrachtet ein völlig verdienter Sieg“, sagte Trainer Glasner nach dem Spiel.

Wechsel nach Mönchengladbach?

In der Tabelle liegt der VfL weiter auf den dritten Platz und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, die nach einem 2:2 beim 1.FC. Köln auf Platz fünf rangieren. Bereits Platz vier würde für die direkte Teilnahme an der Championsleague berechtigen. Ob Glasner in der kommenden Saison noch Trainer in Wolfsburg sein wird, ist noch offen. Eine Ausstiegsklausel würde einen Wechsel ermöglichen. Aktuell gibt es Gerüchte, dass er den Trainerposten bei Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach übernehmen soll. Aber vorerst geht es mit Wolfsburg nach der Länderspielpause in zwei Wochen am 27. Spieltag zu Hause gegen den 1.FC. Köln weiter. Laut Papier ein weiterer Pflichtsieg auf dem Weg in die Championsleague.

Tabelle