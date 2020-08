RIED. Am Wochenende rollt in der Regionalliga Mitte wieder der Ball. Die Jungen Wikinger Ried beginnen ihre Saison am Samstag, 15. August, um 16 Uhr beim ATSV Stadl-Paura. In Runde zwei steht am Sonntag, 23. August, das erste Heimspiel auf dem Programm. Ankick am VTA Soccer Field der Wenzel Schmidt Fußball-Akademie Ried in Hohenzell ist um 17 Uhr. Zuschauer sind bei den Spielen – bei Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien – herzlich willkommen.

Großer Umbruch in der Mannschaft

„Es gab einen großen Umbruch in der Mannschaft. Die vielen Abgänge wurden fast nur durch Spieler aus der eigenen Akademie ersetzt. Ihnen fehlt natürlich noch die Erfahrung in der Kampfmannschaft. Wir haben schon in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass es eine sehr schwierige Saison wird. Aber alle Spieler ziehen voll mit. Und wir wollen jeden Einzelnen individuell weiterentwickeln. Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt", so Cheftrainer Christian Heinle.

Auch Gurten startet

Die Union Gurten eröffnet ihre Saison in der Regionalliga Mitte am Freitag, 14. August mit einem Heimspiel gegen den WSC Hertha. Ankick ist um 19 Uhr. In Runde zwei treffen die Gurtner am Freitag, 21. August, auswärts in Wolfsberg auf die WAC Amateure. Gespielt wird ebenfalls ab 19 Uhr.