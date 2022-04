Im dritten Teil unserer Serie „Unterhaus-Legenden“ geht es heute mit Markus Erlach (44) weiter. Der Mühlheimer, der unter anderem auf seine Landesligazeit in Gurten zurückblickt, spricht auch über ein sehr trauriges Ereignis.

MÜHLHEIM AM INN. Acht Jahre Stammspieler in der 2. Landesliga bei der Union Gurten. So lautet die stolze Bilanz von Markus Erlach. Tolle sportliche Highlights, jedoch auch ein sehr trauriger Moment, prägten Erlachs Zeit beim heutigen Regionalligisten. Aber alles der Reihe nach. Im Alter von fünf Jahren begann Markus Erlach in Neuhofen zum Fußballspielen, ehe er als zehnjähriger zur SV Ried wechselte. „Wir haben zwar in Mehrnbach gelebt, allerdings war mein Vater in Neuhofen Trainer und mein Bruder spielte ebenfalls dort. So kam es dazu, dass ich nie bei meinem Heimatverein spielte“, sagt Erlach. In Ried durchlebte der heute 44-Jährige alle Nachwuchsteams, bis er schließlich mit 18 Jahren in der damaligen Rieder U21 spielte. Ein Jahr lang durfte Erlach sogar bei den Profis trainieren. „Das war eine tolle Zeit“, erinnert sich der verheiratete zweifache Vater zurück. Doch als die U21 aufgelöst wurde, war auch Erlachs Zeit bei der SV Ried vorbei. Der Schritt zu den Profis sei einfach zu groß gewesen, so der Mittelfeldspieler. Über den TSV Utzenaich ging es in die Bezirksliga zur USV Neuhofen.

Freund stirbt bei Autounfall

Mit 24 Jahren folgte der Schritt in die Landesliga zur Union Guten. Der Mittelfeldspieler, der gelegentlich auch als Innenverteidiger fungierte, blieb acht Jahre dort und feierte große Erfolge. Neben dem Innviertler-Cup-Sieg 2001, platzierte sich die Union Gurten 2008 auf den zweiten Platz hinter Pasching. „Da spielten Kicker wie Edi Glieder oder Ronald Brunmayr. Das war damals eigentlich kein Vize-Meistertitel, sondern eher ein Meistertitel“, sagt Erlach, der auch die traurigste Zeit in Guten anspricht: „2009 starb mein Freund und Teamkollege Edi Peham bei einem Autounfall. Das war alles so unglaublich schlimm. Ich denke noch heute oft an ihn“.

Historischer Aufstieg mit Senftenbach

2010 war seine Zeit in Gurten zu Ende! Erlach wechselte zur Union Senftenbach, wo er fünf Jahre blieb, und ein Erfolgsfaktor beim historischen Aufstieg in die Bezirksliga war. Danach war Erlach, der stets mit einem scharfen Schuss und einem guten Stellungsspiel glänzte, noch beim TSV Aurolzmünster und dem SV Antiesenhofen aktiv. „Doch nach der Geburt meines zweiten Kindes machte ich endgültig Schluss als Kampfmannschaftsspieler“, sagt Erlach, der zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt war. Es folgte eine Zeit als Co- und Reservetrainer bzw. Spieler beim SV Mining/Mühlheim. „Das bot sich alles ganz gut an, da ich mit meiner Familie in Mühlheim wohne“, sagt Erlach, der nach wie vor im Vorstand des Vereins tätig ist. Die Zeit als aktiver Fußballer ist allerdings vorbei.

Teil 1 der Serie: Hajrudin Hajric

Teil 2 der Serie: Helmut Dirnberger

Teil 4 der Serie: Felix Brunninger

Teil 5 der Serie: Christoph Vogetseder

Teil 6 der Serie: Rudolf Bäcker

Teil 7 der Serie: Roman Baumgartner

Teil 8 der Serie: Igor Sandrk