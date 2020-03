UTZENAICH. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Plattenwerfer- und Eisstockvereins Haselberg-Utzenaich am 2. März im Gasthaus Hatzmann in Wilhelming wurde Johann Gottfried für seine 40 jährige Tätigkeit als Obmann eine Ehrenurkunde sowie ein Ehrenkrug der Gemeinde Utzenaich verliehen. Der neue Bürgermeister Günther Lengauer dankte ihm für dieses herausragende Engagement. "Es ist der Gemeinschaft, die diesen Verein auszeichnet und

dem persönlichen Einsatz von Johann Gottfried zu verdanken, dass immer wieder neue Mitglieder dazukommen und das Fortbestehen gesichert ist", so Lengauer. Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Josef Vogetseder zum neuen Obmann gewählt.