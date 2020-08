"Jeder Start ein Sieg", unter dieser Headline stand für das Bartlgut-Team das Zucht- und Sportwochenende von 14. bis 16. August 2020 im Pferdezentrum Stadl-Paura.



STADL-PAURA. Bartlgut-Bereiterin Ulrike Prunthaller vollbrachte nicht nur beim sehr gut besetzten CDN-A* Top-Leistungen, sondern zeigte auch als Jungpferdeausbildnerin beim Oberösterreichischen Landeschampionat ihre Souveränität im Sattel. Bartlgut's Alsandair legte in der S-Prüfung den Grundstein und sicherte sich mit exakt 75 Prozentpunkten den Sieg im starken Starterfeld. Das Duo wiederholte ihre Top-Performance in der Jungpferde-S, die sie mit mehr als 80 Prozent für sich entscheiden konnten.

Erfolgreiches Wochenende



Mit der Höchstnote von knapp 69 Prozentpunkten bestach Bartlgut's Quadrofilius in der Intermediaire II an der Spitze. In der Großen Tour sorgten auch Stallkollegen Bartlgut's Quebec, Bartlgut's Quarz und Bartlgut's Quantum für Schlagzeilen. Im abschließenden Grand Prix Special glänzten Bartlgut's Quarz und Bartlgut's Quantum auf den Rängen eins und zwei. Nahezu zeitgleich zum Grand Prix Special absolvierten die erst dreijährigen Jungspunde Bartlgut's Questore, Bartlgut's Donati und Bartlgut's Traunstein K ihren ersten großen öffentlichen Auftritt unter dem Sattel. Und dieser sollte gleich in dreifacher Form erfolgsprämiert sein: Questore wurde mit 8,7 Punkten umjubelter Landeschampion. Den Reservesieg holte Donati mit 8,5 Punkten. Den Dreifacherfolg komplettierte mit 8,4 Punkten der diesjährige AWÖ Körsieger Bartlgut's Traunstein.