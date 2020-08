ST. GEORGEN, GURTEN, KOPFING (kw). "Um 10.40 Uhr ertönte der Startschuss in St. Georgen im Attergau. Die letzten Stunden vor dem Start hat sich die Nervosität immer weiter gesteigert. Wir wollten einfach, dass es endlich los geht. Auf den ersten Metern dachte ich mir nur: Hoffentlich verfahr ich mich nicht gleich bei der ersten Kreuzung.", erinnert sich Amadeus Lobe. Ja, der 29-jährige Gurtner hat es schon wieder getan. Sein Komplize und ebenfalls Wiederholungstäter: Markus Eichinger.

Entlang der Grenze Österreichs

Bereits zum zweiten Mal nahmen die beiden Mitglieder des CLR Sauwald beim härtesten Radrennen Europas teil, dem Race Around Austria. Während sie 2018 die insgesamt 2200 Kilometer, sowie 30.000 Höhenmeter im 4er-Team bewältigten, stellten sich die beiden Amateurradler in diesem Jahr der Herausforderung zu zweit. (Die BezirksRundschau berichtete.)

Das klare Ziel des Duos, das Podest: "Natürlich gehört man mit unserer Vorgeschichte zum engen Favoritenkreis und stellt damit auch die eigenen Ansprüche deutlich höher, das ist klar. Aber wir haben auch gemerkt, dass im gesamten Team eine entsprechende Stimmung geherrscht hat. So erhöhte sich natürlich auch der Druck auf uns", betont Eichinger und Lobe ergänzt: "Unsere Betreuercrew bestand aus einem perfekt organisierten 16-köpfigem Team, die vor und während dem Rennen alles für uns gegeben haben. Genau für diese Leute, die Freunde und Unterstützer mussten auch wir den Schmerz ausblenden und ebenfalls alles geben."

Drei Tage Vollgas



Die Devise lautete stets "Vollgas". Egal ob tagsüber oder nachts, bei extremer Hitze oder starkem Niederschlag und Gegenwind, an Verschnaufpausen oder Schlaf war nicht zu denken. "Während des gesamten Rennens hat jeder von uns etwa eine Stunde geschlafen. Wie der Körper das schafft, wissen wir auch nicht. Der größte Dank gebührt hier unserem Betreuerteam, das rund um die Uhr für die nötige Motivation, Aufheiterung und Ablenkung sorgte", ist sich das Duo einig. Dabei wurde heuer tief in die Trick- oder besser gesagt Faschingskiste gegriffen. So schlüpften die Unterstützer kurzerhand in ein T-Rex- und Bananenkostüm und zauberten so ein Lächeln auf das sonst so fokussierte Gesicht der zwei Innviertler. Und wie schon 2018 durften auch heuer die motivierenden Partyklassiker von Gigi D'Agostino nicht fehlen.

Relativ rasch zeigte sich, dass das Zweiergespann der Favoritenrolle durchaus gerecht wurde. "Vor dem Rennen haben wir uns drei Tage und fünf Stunden als Zeitlimit gesetzt. Beim ersten Crew-Wechsel in Güssing, nach rund einem Tag Fahrzeit, haben wir aber schon gesehen, dass wir trotz suboptimaler Wetterlage deutlich schneller unterwegs sind. Und als wir am Samstag etwa hundert Kilometer vor dem Ziel informiert wurden, dass wir das Rennen unter drei Tagen beenden könnten, haben wir all unsere Kräfte mobilisiert und nochmal richtig auf die Tube gedrückt", so Lobe.

Wenn Träume wahr werden

Am Ende erreichte das Team nach zwei Tagen 23 Stunden und 45 Minuten und einem Schnitt von über 30 Kilometern pro Stunde das Ziel und sicherte sich somit erneut den 1. Platz auf der Extrem-Strecke.

"Scheitern war für uns nie eine Option, dass wir mit diesem Ergebnis die zweitbeste Zeit, die jemals auf dieser Strecke im 2er Team erreicht wurde einfahren, ist jedoch mehr, als wir jemals zu Träumen gewagt haben."

Zur Belohnung gab's nach der Sektdusche und nach drei Tagen Flüssignahrung erst Mal ein Cordon Bleu.

Nach einer Woche scheinen die Schmerzen und Strapazen bereits wieder vergessen zu sein, wie könnten die beiden sonst schon jetzt wieder Pläne fürs nächste Jahr schmieden. Auf die Frage, ob sie sich einen Solo-Start beim RAA vorstellen könnten sind sich beide einig: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nicht vorstellen als Einzelkämpfer dieses Rennen zu bestreiten. Für uns steht eigentlich immer das Team im Vordergrund."