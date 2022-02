Im vierten Teil unserer Serie „Unterhaus-Legenden“ sehen wir uns die Karriere von Felix Brunninger etwas genauer an. Der 55-jährige Reichersberger wuchs in einer fußballverrückten Familie auf und schaffte mit der Union Esternberg den Aufstieg in die Regionalliga.

REICHERSBERG. 1974 begann Felix Brunningers fußballerische Laufbahn. Genauso, wie bei seinen drei Brüdern, war das beim SV Antiesenhofen. Jahrzehntelang war beim SVA ein Mann der Garant für hervorragenden Fußballnachwuchs: Leo Kornbinder. Der Volksschuldirektor brachte seinen Schüler nicht nur das Rechnen und Schreiben bei, sondern war für viele auch deren erster Fußballlehrer. Bei den Brunningers ging die Saat voll auf. Alle blieben dem Fußball sehr lange treu, teilweise sind sie es noch immer, und feierten viele Erfolge. Mit seinen drei Brüdern, Klaus, Christian und Gernot stand Felix Brunninger nur ein einziges Mal bei einem Match auf dem Platz. Das war beim Innviertler Cupspiel SV Mining gegen SV Antiesenhofen. Weil der Schiedsrichter nicht kam, sprang Klaus Brunninger als Verbandsschiedsrichter ein, die anderen waren als Spieler dabei. "Brüderliche Hilfe war allerdings nicht nötig, der SVA entschied die Partie klar für sich“, sagt Felix Brunninger mit einem Lächeln.

Debüt mit 17

Eben dieser Felix Brunninger gab mit 17 Jahren sein Kampfmannschafts-Debüt für den SV Antiesenhofen. Ab diesem Zeitpunkt spielte er Libero und war beim SVA, der damals in der 2. Landesliga spielte, nicht mehr wegzudenken. Fünf Jahre spielte der Vertriebskoordinator der österreichischen Post AG in der 2. Landesliga - sechs weitere in der Bezirksliga. Zu den Erfolgen zählten der Meistertitel in der Bezirksliga 1988/89 sowie der dritte Platz beim Innviertler Cup. Seinen persönlich größten Sprung machte der ehrgeizige Defensivakteur 1995, als er in die damalige 1. Landesliga zur Union Esternberg wechselte. „In dieser Saison feierten wir den Aufstieg in die Regionalliga. Ein sensationeller Erfolg“, sagt Brunninger. Gespielt hat er in der Regionalliga allerdings nie, da er aus beruflichen und privaten Gründen – Brunninger hatte mit seiner Frau Andrea bereits zwei Töchter – nicht mitgehen wollte beziehungsweise konnte. So ging es für den Fußballer 1996 zurück nach Antiesenhofen in die Bezirksliga. Ein Jahr später kam der heute 55-Jährige mit einem Wechsel zum SK Altheim nochmal in die 1. Landesliga zurück.

Einstieg ins Trainergeschäft

1998 folgte mit dem Wechsel zum TSV Ort auch der Einstieg in das Trainer- und Funktionärsgeschäft. „In der 1. Klasse war ich Spielertrainer, ehe ich von 2003 bis 2009 Sektionsleiter in Ort wurde“ sagt Brunninger, dessen Stärken laut eigenen Aussagen in seiner Schnelligkeit, im Zweikampf und im Kopfballspiel lagen. Danach ging es noch einmal als Spieler zu seinem Herzensverein, dem SV Antiesenhofen, wo er mit 43 Jahren seine aktive Karriere beendete. Dort, wo er einst das Kicken lieben lernte, wurde er auch Trainer und blieb bis 2013. Damit ist er bis heute der durchgehend längsdienenste Trainer in der Geschichte des SVA. „Es waren tolle Jahre in der Bezirksliga, mit schönen Erinnerungen. Darunter auch die vielen Trainingslager, die nicht nur sportlich viel Spaß gemacht haben“, sagt Brunninger, der mittlerweile Großvater ist. Ein Jahr später feierte der Trainer mit der Union St. Peter am Hart den Aufstieg in die 1. Klasse. Im Jänner 2016 übernahm Brunninger den TSV Utzenaich und führte diesen nach dessen Abstieg in die Bezirksliga, wieder zurück in die Landesliga. 2018 endete das Trainerleben des Fußballfanatikers. „Aus beruflichen Gründen geht sich das einfach nicht mehr aus“, sagt der Reichersberger, dem als Trainer die körperlichen und motorischen Fähigkeiten, aber vor allem die soziale Komponente wichtig waren. Seine Freizeit verbringt Felix Brunninger heute vermehrt mit seiner Frau und seiner Enkelin sowie am Tennisplatz in Utzenaich, wo er seit 2018 auf die gelben Filzbälle schlägt.

Teil 1 der Reihe: Hajrudin Hajric

Teil 2 der Reihe: Helmut Dirnberger

Teil 3 der Reihe: Markus Erlach