Unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln bietet die Sportunion Ried für die kommende Saison ein abwechslungsreiches Programm für alle Alters- und Leistungsklassen.

RIED. Am 14. September werden die Pforten des USZ wieder geöffnet. Der reguläre Trainingsbeginn startet eine Woche nach Schulbeginn, wenn Stundenpläne und Zeiteinteilungen etwas klarer sind.

Neue Website

Das Corona-Virus hat die sportliche Landschaft auf unvorhergesehene Art und Weise beeinflusst. Um etwaigen Veränderungen im sportlichen Angebot schneller Rechnung tragen zu können, wurde für die kommende Saison bewusst darauf verzichtet, das Sportprogramm zu drucken und an alle Haushalte per Postwurf zuzustellen. Stattdessen wird das Programm online unter www.unionried.at zu finden sein. „Wir hatten schon zuvor eine attraktive Website, aber wir wollen unser Sportangebot übersichtlicher aufbereiten und auf Programmänderungen umgehend reagieren können. Andreas Preishuber vom creativbureau designhunter hat unsere Wünsche optisch und technisch perfekt umgesetzt“, so Heidi Wakolbinger, Koordinatorin der Sportunion Ried.

Ausgewogenes Hygienekonzept

In den letzten Wochen hat die Vereinsführung des weiteren ein Hygienekonzept erstellt, das das Sporteln im USZ auch während der Pandemie wieder ermöglichen soll. Dabei orientierte man sich stets an den gesetzlichen Vorgaben und an denen des Verbandes. Zugleich wurde aber darauf geachtet, nur so viele Einschränkungen vorzugeben, dass der Spaß am Sport nicht verloren geht. „Natürlich sind in dieser Zeit unsere Vorturner, Trainer und Sportler gefordert, die Regeln einzuhalten. Wichtig ist aber: beim Sport selbst ist nahezu alles wie zuvor," so Martin Hochhold, Obmann der Sportunion Ried.

Neue Sportstätte für die Volleyballer in Planung

Ein weiteres Projekt ist eine neue Sportstätte für das Volleyballteam in der ersten Bundesliga. Die bestehende Halle im Union Sportzentrum weist weder die erforderliche Höhe von neun Metern noch die notwendige Fläche um das Spielfeld herum auf. Die Spiele in den vergangenen Jahren fanden daher stets in einer Messehalle statt. Da diese Location weder für Training, noch für die Spiele, ganzjährig zur Verfügung steht, ist bereits eine neue Sportstätte mit den erforderlichen Maßen geplant. Nun geht es noch um die Finanzierung. „So ein Projekt lässt sich selbstverständlich nicht aus der Vereinstasche zahlen. Wir stehen daher seit vielen Monaten mit Bund und Land in Verhandlung. Wir möchten hier in Ried weiterhin Volleyball auf höchstem Niveau bieten können. In den letzten Jahren haben sich unsere Heimspiele zu attraktiven Sportevents entwickelt. Auch hat die Sektion Volleyball das Potenzial, zur sportlichen Entwicklung junger Talente beizutragen. Um dies weiter ausbauen zu können, ist eine dauerhafte geeignete Sporthalle unerlässlich“, so Roman Lutz, Leiter der Sektion Volleyball.