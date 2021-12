Trainer Oliver Glasner und Co-Trainer Michael Angerschmid, ehemals SV Ried, sind nach dem Sieg gegen den FSV Mainz 05 endgültig bei Eintracht Frankfurt angekommen und überwintern auf einem Europapokalplatz. Nichts Neues an der Tabellenspitze: Bayern München ist Herbstmeister.

FRANKFURT/RIED/RIEDAU (mafr). Der Wirbel um Filip Kostic, der Serbe wollte zum Saisonbeginn seinen Wechsel erzwingen, und Platz 15 nach zehn gespielten Runden: Der Start für Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt lief alles andere als rund. Doch man blieb ruhig bei der Eintracht und wurde dafür belohnt. Der heutige 1:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 war der sechste Sieg in den letzten sieben Bundesligaspielen. „Der Sieg war verdient und ist ein fantastischer Abschluss einer sehr guten Hinrunde. Hinten raus haben wir viele Punkte geholt, unsere Leistung hat sich stabilisiert. Mit großer Freude und Stolz auf meine Spieler gehen wir in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub“, sagte Glasner nach dem Spiel und wünschte sich auch was vom Christkind: „Mein größter Wunsch ist, dass wir vor vollem Haus im Deutsche Bank Park spielen. Dann haben wir Corona im Griff.“ Die Eintracht überwintert somit nicht nur im Europapokal, sondern belegt mit 27 Punkten auch den fünften Tabelleplatz, welcher eine Teilnahme für die neue Europa-League-Saison bedeuten würde.

„Täglich grüßt das Murmeltier“ an der Tabellenspitze



Für Adi Hütter, den zweiten österreichischen Trainer in der Deutschen Bundesliga, läuft es hingegen nicht so optimal. Hütters Mannschaft, Borussia Mönchengladbach, findet sich nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim auf Platz 14 und weit hinter den Erwartungen wieder. Auf Platz eins und somit Herbstmeister – wie sollte es auch anders sein – ist der FC Bayern München. Der Serienmeister geht, nachdem sich Verfolger Borussia Dortmund im Samstagabendspiel Hertha BSC Berlin mit 2:3 geschlagen geben musste, nach 17 Runden mit neun Punkten Vorsprung in die kurze Winterpause. Auf den Abstiegsplätzen befinden sich zurzeit Arminia Bielefeld (Platz 17) mit 16 und Greuther Fürth (Platz 18) mit gerade mal fünf Zählern. Die Rückrunde startet am Freitag, 7. Jänner 2022, mit dem Spiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.

