Am Sonntag findet im Rahmen der "Sport & Fun" in Ried der Löffler Messelauf statt. Simone Badegruber möchte mit Hilfe von besserlaufen.at und "Helden des Laufsports" die Vier-Kilometer-Distanz unter 25 Minuten laufen. Bei uns berichtet die Orterin von ihren Trainingserlebnissen.

Meine Trainingsvorbereitung wurde in Woche sieben und acht leider unterbrochen, da nach meinem Sohn auch ich an einem sehr langwierigen und hartnäckigen grippalen Virus erkrankt bin. Ende der ersten „Krank-Woche“ dachte ich, ich könnte einen Lauf versuchen, doch das musste ich dann auch gleich mich einem Rückfall büßen, der mich für eine weitere Woche nicht ans Laufen denken ließ. In der neunten Woche begann ich dann wieder mit ruhigen Dauerläufen ohne Steigerung, um mich nicht gleich wieder zu überanstrengen. Ich bin nun soweit wieder fit um die letzte Vorbereitungswoche zu starten. Mein gesetztes Ziel von 25 Minuten möchte ich nach wie vor schaffen, wobei es mir mittlerweile eher unrealistisch erscheint, aber nicht unmöglich. Ich freue mich schon sehr auf den Löffler-Messe-Lauf. Das Ambiente bei einem Wettbewerb ist immer ganz was Besonderes und ganz egal wie meine Zeit am Ende lauten wird, so weiß ich eins: ich werde Spaß haben und bin froh, wieder mit dem Laufen begonnen zu haben. Somit habe ich bereits schon mehr erreicht, als jegliches Ziel, das ich mir gesetzt habe!