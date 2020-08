Der Reichersberger Markus Gottholmseder und sein aus St. Roman stammender Vereinskollege Mario Friedl, absolvierten im Rahmen des Ultra-Rad-Events "Race Around Austria" die Challenge. Ihr gemeinsames Ziel, durchkommen, erreichten die beiden Radsportler ohne Probleme.

Bei der Challenge mussten die beiden Radfahrer abwechselnd einmal rund um Oberösterreich fahren. In Zahlen bedeutet das, 560 Kilometer und 6.500 Höhenmeter. Ein Begleitfahrzeug mit drei Betreuern unterstütze die beiden Athleten des Teams „Alpha Tischlerei Grömmer powered by Radsport Schlewitz “. „Unser Ziel war es, einfach nur gesund ins Ziel zu kommen! Dieses war auch nie in Gefahr. Das Wetter war optimal und nach 20:51 Stunden haben wir das Ziel in St. Georgen im Attergau erreicht“, sagt Gottholmseder. „Danach waren wir komplett erschöpft, aber einfach nur überglücklich“, so der 46-Jährige weiter. Am Ende belegte das Duo den 36. Platz in der Gesamtwertung und das obwohl es eine 15-minütige Zeitstrafe gab: Eine Kreuzung wurde bei rot überquert.

