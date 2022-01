ST. MARTIN IM INNKREIS. Bei den oberösterreichischen Tennis-Hallen-Landesmeisterschaften in Linz holte sich Lena Fonai aus St. Martin die Silbermedaille in der Altersklasse U10. Für die 9-Jährige war das Turnier in der Landeshauptstadt, welches von Freitag bis Sonntag stattfand, der erste größere Auftritt in so einem Rahmen. „Das Finale ging zwar verloren, aber wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Lena“, sagt Kata Fonai-Nesz, die Mutter der Vize-Landesmeisterin.