Mit der 30. und letzten Runde der HPYBET 2. Liga geht für die SV Guntamatic Ried am Freitag, 31. Juli, der Aufstiegskrimi zu Ende. Hoffentlich mit einem Happy End.

Tabellenführung, Corona-Pause, Wiederaufnahme der Meisterschaft mit acht Punkten Vorsprung, einige Niederlagen und wieder Tabellenführung: die SV Guntamatic Ried hat ihre Fans diese Saison in Atem gehalten. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Wird sich ein Aufstieg in die erste Bundesliga nun endlich ausgehen? Die Entscheidung fällt am Freitag, 31. Juli um 20.30 Uhr im eigenen Station, zu Gast ist der Floridsdorfer AC, der auf dem drittletzten Tabellenplatz rangiert. Das Match ist in Konferenzschaltung mit dem Spiel Austria Klagenfurt – Wacker Innsbruck live in ORF SPORT + zu sehen. Klagenfurt hat gleich viele Punkte wie Ried, aber eine um ein Tor schlechtere Tordifferenz. „Die Ausgangsposition hat sich für uns jetzt verbessert. Jetzt haben wir unser Finale. Es geht noch einmal um 90 Minuten, in denen wir alles rausholen werden. Dann können wir unser großes Ziel erreichen“, so Rieds Kapitän Thomas Reifeltshammer. „Ich werde wieder versuchen, die Mannschaft bestmöglich von außen zu pushen. Unser Team ist gut aufgestellt und wird alles am Feld regeln.“

Fokus liegt auf Sieg mit zwei Toren Vorsprung

„Wir haben in den letzten Spielen immer unsere Nerven behalten und unter Druck unsere Punkte machen können. Wenn wir davon ausgehen, dass Klagenfurt das Spiel gewinnen wird, dann muss unser Fokus gegen den FAC jetzt ganz klar auf einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung liegen. Jeder einzelne Spieler, der auf dem Platz steht, muss noch einmal alles raushauen, selbstbewusst und mit Vollgas auftreten“, so SV Ried-Trainer und Sportlicher Leiter Gerald Baumgartner.

Matchbilanz

Rein statistisch haben die Rieder am Freitag gute Karten, um den Aufstieg zu schaffen. Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FAC am 8. November konnte die SV Guntamatic Ried einen 2:1-Auswärtssieg einfahren. Von den bisher acht Duellen mit den Wienern konnte die SV Ried sechs für sich entscheiden, nur eines ging verloren.