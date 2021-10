Bei der Mitgliederversammlung der SV Guntamatic Ried am 11. Oktober im Oberbank Business Club der „josko Arena“ in Ried wurde der aktuelle Vorstand des Vereins für die kommenden beiden Jahre bestätigt. Roland Daxl wurde zum Präsidenten gewählt, Thomas Gahleitner zum Vize-Präsidenten.

RIED. "Ich persönlich freue mich sehr über die Wahl zum Präsidenten der SV Guntamatic Ried. Es ist für mich eine große Ehre, nach einer längeren ‚präsidentenlosen‘ Zeit die Nachfolge von Ehrenpräsident Hans Willminger antreten zu dürfen", so Daxl. SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger: "Mit Roland Daxl haben wir jetzt wieder ein klares ‚Gesicht nach außen‘. Er ist ein mehr als würdiger Präsident. Ohne ihn wäre der Verein jetzt nicht in der positiven Situation, in der wir uns derzeit befinden.“

Der bestätigte Vorstand der SV Ried