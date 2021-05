Alle Staatsmeisterschaftsläufe von Weyer waren sehr herausfordernd. Aufgrund des Dauerregens war die Strecke extrem schwierig zu fahren. Dennoch gelang es den HSV Ried Piloten, wichtige Punkte für die Meisterschaft zu erkämpfen.

Marcel Stauffer holte bei seinem ersten Antreten für den HSV Ried ein wichtiges Podium in der MX Zwei-Staatsmeisterschaft.„Ich freue mich sehr über diesen guten Saisonstart. Es war heuer in Weyer sehr schwierig, jedoch konnte ich wichtige Punkte für die Staatsmeisterschaft einfahren“, so Stauffer. Der mehrfache MX 2-Staatsmeister fuhr auf KTM zwei sehr gute Rennen: „Ich bin im ersten Lauf gelegen und musste dann aufholen.Es kostete sehr viel Kraft, jedoch gelang es mir, wieder den Rhythmus zu finden“. Der 20-jährige Salzburger wurde in Lauf eins Neunter und konnte dann im zweiten Rennen den hervorragenden zweiten Platz erkämpfen.

Erfolgreiche Fahrer

Stark präsentierten sich in der Klasse MX zwei auch Maximilian Ernecker und Simon Breitfuss. In der MX OPEN Österreichischen Meisterschaft kamen Pascal Rauchenecker auf Tagesplatz fünf und Alexander Banzirsch auf Tagesrang neun. Auch die Jugend-Asse des HSV Ried waren erfolgreich: Moritz Schmidleitner als fünfter und Moritz Ernecker als achter der Jugend-ÖM-Tageswertung. Der zweifache Jugendstaatsmeister Maximilian Ernecker schaffte in seinem ersten Meisterscahftsrennen in der Klasse der zwölften Tagesrang.