Bei der Turn10-Bundesmeisterschaft in Wattens wurden Julia Schwendtner Bundesmeisterin und Elias Baumgartner Vize- Meister.

RIED. Am 11. Juni 2022 fanden die Turn10-Bundesmeisterschaften des Österreichischen Turnerbunds in Wattens statt. Die besten Turnerinnen und Turner aus den verschiedenen Landesmeisterschaften haben sich für das Finale in Tirol qualifiziert, darunter vier Nachwuchstalente des Turnverein Ried 1848. Überaus erfreulich waren dabei die sportlichen Leistungen von Julia Schwendtner, die sich in ihrer Altersklasse zur Bundesmeisterin kürte sowie von Elias Baumgartner. Er belegte den zweiten Platz – am Ende fehlten nur 1,5 Punkte auf den Sieg in seiner Wertungsklasse.

