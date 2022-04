Die Rieder Volleyballer erreichten mit dem Sieg am 13. April gegen die VBK Wörtherseelöwen Klagenfurt den fünften Platz in der 1. Bundesliga. Künftig wird die Truppe von Trainer Dominik Kefer aber nicht mehr als UVC Weberzeile Ried auftreten: Kurz vor dem letzten Match der Saison wurde mit der Fuchs Schnellrestaurant GmbH, sprich Mc Donald's Ried, ein neuer starker Partner aus der Region als Namenssponsor präsentiert.

RIED. Seit 2015 war die Weberzeile Hauptsponsors der Rieder Volleyballer. Das Einkaufscenter in Ried hat die Volleyballer beim Aufstieg in die zweite und später in die erste Bundesliga sowie bei Matches im Europacup begleitet. Nach sieben gemeinsamen Saisonen ist nun aber Schluss: „Gemeinsam können wir auf eine äußerst positive und erfolgreiche Partnerschaft zurückblicken, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Wir übergeben den Spielball und somit das Namenssponsoring nun an ein anderes regionales Unternehmen, werden dem Verein aber auch in Zukunft als Sponsor erhalten bleiben“, so Center-Manager Christoph Vormair.

McDonald‘s übernimmt

Den Platz der Weberzeile an der Seite des Rieder Bundesligisten nimmt ab der Saison 2022/23 Mc Donald's, bisheriger Premiumsponsor sowie Einzelsponsor von Spieler Felix Breit, ein. Markus Stiflbauer von der Fuchs Schnellrestaurant GmbH dazu: „Wir freuen uns, den Volleyballsport künftig noch intensiver zu unterstützen. Der Verein leistet auch eine super Arbeit in der Jugend- und Nachwuchsförderung, was uns natürlich am Herzen liegt.“

Neue Verein für Bundesliga

Neben dem Hauptsponsor könnte sich für die Rieder Volleyballer ab der kommenden Saison einiges mehr ändern, denn die Bundesliga befindet sich aktuell in einem Umbruch. Acht der zehn Bundesligaverein sind aktuell dem neuen Verein ÖVL beigetreten, welcher künftig die Meisterschaft der Herren in der ersten Liga austragen soll. Der Grund: Der Österreichische Volleyballverband (ÖVV) tanze laut UVC Obmann Roman Lutz auf zu vielen Hochzeiten und fokussiere sich vor allem auf die Nationalmannschaft und den Österreich-Cup, wodurch die Bundesliga ins Hintertreffen gerate, vor allem was die Organisation und den Zeitplan der Spiele betrifft. "Das war bisher immer ein Chaos", so Wolfgang Puttinger, Vizepräsident der Sportunion Oberösterreich und Ehrenobmann der Sportunion Ried. Als weitere Veränderung solle künftig der Kader des UVC Ried breiter aufgestellt werden, um Ausfälle durch Verletzungen oder Krankheiten besser stemmen zu können. Gleich bleibt Trainer Dominik Kefer, zumindest für ein weiteres Jahr.