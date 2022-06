In Übereinstimmung mit der Gemeinde beschloss der Sportverein Tumeltsham Sektion Tennis, einen vierten Platz zu errichten. Seit Jun wird auf dem neuen Platz bereits gespielt.

TUMELTSHAM. In Tumeltsham gibt es seit kurzem einen vierten Tennisplatz. Die große Nachfrage machte das zusätzliche Angebot nötig. Errichtet wurde der vierte Platz an der Stelle des Volleyballplatzes, welcher ebenfalls in der nächsten Zeit in der Nähe neu errichtet werden soll. Die Erdarbeiten starteten bereits im März, Ende Mai erfolgte die Fertigstellung. Vom Aufbau und Belag her ist dieser Platz identisch wie die drei bereits bestehenden Plätzen. Vom Kindertraining über Einheiten für Erwachsene bis hin zum Meisterschaftsbetrieb – seit Anfang Juni wird hier nun schon mit voller Auslastung gespielt. In der aktuellen Meisterschaft belegen die Herrenmannschaften eins bis drei jeweils Platz drei, im Herren Hobby Club sind die Tumeltshamer Männer auf Platz zwei zu finden, die Damen auf Rang fünf.