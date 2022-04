Seit 1983 werden in Waldzell alle drei bis vier Jahre die besten Allrounder, die "Sportler des Jahres" ermittelt. Und zwar in jedem Alter. Die jüngste Teilnehmerin war heuer gerade neun Jahre alt, der Älteste 75 Jahre.



WALDZELL. Diesmal war Fitness in den Disziplinen Biken, Asphalt-Lattlschießen, Cross-Lauf, Kegeln, Schießen, Langlauf und Schi-Alpin im Programm. Über 80 Sportler, davon auch 16 Mannschaften, nahmen an den diversen Bewerben teil. 58 Sportler (15 Mannschaften) erreichten das Finale.

Duell zwischen zwei Teams



Geprägt war die Veranstaltung einerseits von der Pandemie – glücklicherweise konnten aber alle sieben Bewerbe ohne Probleme durchgeführt werden – und vom Duell der beiden Mannschaften "Team Schmiedwirt" und "den Wanderern". Beide Mannschaften erreichten gesamt 1.803 Punkte . Wäre Florian Erhart beim Biken 1/10 Sekunde langsamer gewesen, hätte es den Sieg für die "Wanderer" bedeutet. Umgekehrt ging es beim Schi-Alpin um noch weniger Zeit. Nur 1/100 Sekunde schneller und Phillipp Schrattenecker hätte den Gesamtsieg für das "Team Schmiedwirt" geholt.

Die Sportler des Jahres sind Sandra Hohensinn und Stefan Birglechner. Sie wurden gemeinsam mit allen anderen Siegern am 8. April in der Schihütte Kohleck gekürt.

"Nach 74 organisierten Einzelbewerben darf ich die Organisation nun in jünger Hände geben. Waldzell hat so viele sportbegeisterte und ich bin mir sicher, diese Bewerbe wird es in Waldzell auch in Zukunft geben", so Organisationsleiter Werner Erlacher.