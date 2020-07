RIED. Im ersten Halbjahr wurden heuer im Bezirk Ried 115 Unternehmen gegründet und elf Betriebe übernommen. Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (67), gefolgt von den Sparten Handel (26) sowie Information und Consulting (12).

„Die aktuellen Gründerzahlen veranschaulichen, dass sich Gründer nicht von widrigen Rahmenbedingungen abschrecken lassen“, so Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Die meisten glauben fest an ihre Idee und setzen diese trotz Corona wie geplant um. Manche adaptieren ihre Idee anhand der neuen Umstände und manche kamen überhaupt erst durch Corona auf ihre Gründungsidee, wie die Gewerbeanmeldungen für Mund-Nasenschutzmasken zeigen. Natürlich gab es auch Gründer, die ihr Gründungsvorhaben verschieben wollten und mussten, was sicherlich oftmals auch die unternehmerisch richtige Entscheidung war.“