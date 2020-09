Am 3. August 2020 starteten 19 Jugendliche ihre Lehre bei der Firma Scheuch in Aurolzmünster.



AUROLZMÜNSTER. „Die Bildung der Jugend hat bei uns einen hohen Stellenwert“, betont Geschäftsführer Stefan Scheuch beim jährlichen Lehrlingsbegrüßungstag, der am 3. August stattfand. Fünf Mädchen und 14 Burschen starteten heuer ihre Karriere bei Scheuch. Das Umwelttechnikunternehmen bildet seit mehr als 50 Jahren Lehrlinge am Standort Aurolzmünster und seit 2020 auch bei Scheuch Ligno in Mehrnbach aus. Eine Menge an Informationen bietet Scheuch den engagierten Jugendlichen am ersten Tag ihres Berufslebens an. Los ging es heuer mit Erläuterungen über die Lehrlingsausbildung, einer Führung durch die Fertigung Aurolzmünster und Einblicken in den Arbeitsalltag und die Unternehmensstruktur bei Scheuch. Ein abwechslungsreiches Programm sorgte für viele neue Eindrücke und schaffte für manche auch bereits die Basis für neue Freundschaften. Antworten auf Fragen aller Art gaben erfahrene Scheuch Lehrlinge, die Geschäftsführung und die Ausbilder, die die jungen Menschen auf ihrem Karriereweg mit viel Engagement begleiten. Die nächste Aktion im Ausbildungsprogramm steht bereits vor der Tür: ein entwicklungsfördernder Teamausflug. „Jeder Einzelne ist uns wichtig. Wir leben eine Ausbildung, die auf Augenhöhe und Zutrauen basiert“, so Bernhard Urwanisch & Manfred Kassik, Lehrlingsausbilder.

Interessiert?



Auch 2021 wird Scheuch wieder Lehrlinge aufnehmen. Melde Dich bei: Bernhard Urwanisch 07752/905 5308, ub@scheuch.com oder Manfred Kassik 07752/905-5463, km@scheuch.com