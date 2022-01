16 Firmen im Bezirk Ried bieten Maturanten die Möglichkeit, die Duale Akademie in ihren Unternehmen zu absolvieren.



BEZIRK RIED. Vor drei Jahren wurde in Oberösterreich die Duale Akademie gestartet. Mit dieser Bildungsinnovation hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich eine neue Ausbildung geschaffen, um selbst aktiv dem Fachkräftemangel zu begegnen. Angesprochen werden AHS-Maturanten, die nicht sofort ein Studium anstreben, aber auch Studierende ohne Studienabschluss oder Berufsumsteiger. „Dieser Zielgruppe eröffnen wir mit der Dualen Akademie neue Wege in die berufliche Zukunft und bieten ihr eine tolle Chance, im Berufsleben sofort erfolgreich durchzustarten“, betont der Rieder WKO-Obmann Josef Heißbauer.

Attraktive Bezahlung ab dem ersten Tag



Die Teilnehmer der Dualen Akademie durchlaufen in maximal zweieinhalb Jahren Ausbildungen, die sie dazu qualifizieren, im Anschluss Karrieren als wichtige Fach- und Führungskräfte in zukunftsorientierten Berufsbildern zu machen. Dabei absolvieren die Trainees 70 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb, 20 Prozent der Ausbildungszeit in DA-Kompetenzzentren der Berufsschule und 10 Prozent der Ausbildungszeit beschäftigen sich die Trainees mit dem Erwerb von wichtigen Zukunftskompetenzen bei weiteren Bildungsanbietern. „Der Ausbildungsfokus liegt darauf, das zu lernen, was man wirklich braucht. Zudem ist durch die Förderung des AMS 18+ eine besonders attraktive Bezahlung ab dem ersten Tag der Anstellung im Unternehmen möglich“, erläutert Heißbauer.

16 Unternehmen im Bezirk Ried



An der Dualen Akademie der Wirtschaftskammer Oberösterreich beteiligen sich im Bezirk Ried derzeit 16 Unternehmen, die regionale Ausbildungsplätze für die Berufsbilder „Applikationsentwicklung - Coding“, „Bankkaufmann“, „Bautechnische Assistenz“ „Betriebslogistikkaufmann“, „KFZ-Technik“, „Kunststofftechnik“, „Mechatronik“, „Metalltechnik“ und „Speditionskaufmann“ anbieten.

Duale Akademie-Betriebe und Ausbildungsbereiche im Bezirk Ried: