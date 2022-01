FACC, das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, die Scheuch Group, Fill Maschinenbau in Gurten und die Wintersteiger AG sind die fünf größten Arbeitgeber im Bezirk Ried.

Rang vier: Wintersteiger

Für die Wintersteiger AG, die weltweit über 30 Standorte verfügt und ihren Hauptsitz in der Stadt Ried hat, arbeiten aktuell 1085 Mitarbeiter weltweit. Hier bereits inkludiert sind die 50 Mitarbeiter, die durch den jüngsten Ankauf der mehrheitlichen Anteile der Firma Hema hinzugekommen sind. Rund 600 der 1085 Mitarbeiter sind in den Standorten in Ried und Mettmach tätig. Der Exportanteil beträgt 90 Prozent. Aktuell sind national und international rund 80 Posten im Konzern offen. Mit den vier Divisionen Seedmech (Feldversuchstechnik), Sports (Skiservice und Verleih), Woodtech (Holzbearbeitung) und Metals (Richttechnik) hat der Konzern 2021 einen Umsatz von ungefähr 160 Millionen Euro erzielt. Erwähnenswert ist auch die neue Lehrwerkstatt "New Work" von Wintersteiger, die derzeit mit einem Investitionsvolumen von 700.000 Euro errichtet wird und noch im ersten Quartal 2022 fertig gestellt werden soll.

Platz drei: Scheuch

Mit rund 950 Mitarbeitern im Bezirk Ried und 1400 weltweit ist die Scheuch Group drittgrößter Arbeitgeber im Bezirk Ried. Im Geschäftsjahr 2020/21, welches von 1. März 2020 bis Ende Februar 2021 ging, erwirtschaftete die Scheuch Group mit CEO Stefan Scheuch einen Umsatz von 228 Millionen Euro. Der Exportanteil beträgt 86 Prozent. Der Familienbetrieb Scheuch hat sich zum Ziel gesetzt, mit Technologien zur Luftreinhaltung nachhaltig zum Schutz der Erde beizutragen. Zum Produktportfolio zählen neben Absaug- und Entstaubungsanlagen auch Anlagen für die Oberflächenbeschichtung, mechanische und pneumatische Förderanlagen, Silo-Lösungen sowie Konzepte für den Brand- und Explosionsschutz. Erst kürzlich wurde die 2016 eröffnete Tochterfirma Scheuch Ligno GmbH in Mehrnbach umfangreich erweitert. Aktuell werden bei Scheuch 59 Lehrlinge ausgebildet. Aufgrund der positiven Entwicklung ist Scheuch immer auf der Suche nach Mitarbeitern, da die Nachfragen an den Umwelttechnikanlagen von Scheuch ständig zunimmt. Um den Radius in Österreich zu erweitern, wird Scheuch im März einen neuen Standort in Linz eröffnen, der Platz für weitere Office-Jobs bietet. Bei vielen Aktionen und Events wie den Backstage-Tagen für Lehrlinge, der OÖ Job Week oder der LangeN Nacht der Lehre erhalten Interessierte einen Einblick in das Unternehmen.

Ex equo Platz drei: Fill in Gurten

Ebenfalls drittgrößter Arbeitgeber im Bezirk Ried ist die Fill Gesellschaft m.b.H. in Gurten. Mit voll automatisierten Produktionsanlagen setzt die Fill Anlagentechnik die Anforderungen von Industrie 4.0 um. 950 Personen sind in Gurten für das Maschinenbauunternehmen tätig, darunter 80 Lehrlinge. 20 weitere Personen arbeiten weltweit für Fill. Der Umsatz im Jahr 2021 betrug rund 180 Millionen Euro. Aktuell sind bei Fill in Gurten mehr als 30 verschiedene Stellen ausgeschrieben. Im September 2022 nimmt das Unternehmen ungefähr 20 neue Lehrlinge auf. Wie kaum ein anderes Unternehmen steht Fill für Innovationen und Zukunft am eigenen Standort: Mit dem Fill Future Dome hat das Unternehmen ein modernes Auditorium mit 180 fixen Sitzplätzen für unterschiedlichste Veranstaltungen geschaffen. Ebenso innovativ ist die Fill Future Zone, ein Zentrum für Digitalisierung, Forschung und Entwicklung samt 2.200 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage. 140 Quadratmeter umfasst das Future Lab, eine moderne Lernwerkstätte für alle Generationen. Hier haben Kinder, Jugendliche und Junggebliebene die Möglichkeit, zukünftige Technologien kennenzulernen. Auch in Sachen Employer Branding setzt Fill schon bei der Jugend an: Bei den Berufsorientierungstagen im Herbst 2021 kamen mehr als 600 Schüler und Schülerinnen zu Fill und informierten sich über die angebotenen Lehrberufe. Über 1.500 Kinder und Jugendliche besuchten 2021 einen Workshop im Fill Future Lab.

Platz zwei: Krankenhaus Ried

Auf Platz zwei der Betriebe mit den meisten Mitarbeitern vor Ort liegt das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. 1600 Personen sind hier beschäftigt, 55 Prozent in Teilzeit, 45 Prozent in Vollzeit. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Mitarbeiter für die Teststraße in der Weberzeile sowie für die Mitarbeiter- Teststraße im Krankenhaus eingestellt. Die Fluktuation im Unternehmen ist gering: Pro Jahr verlassen sechs Prozent der Mitarbeiter das Unternehmen. 2021 wurden insgesamt 140 neue Mitarbeiter eingestellt. Aktuell ist man vor allem im Pflegebereich auf der Suche nach Mitarbeiter, in erster Linie nach ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern. Bei 1400 Mitarbeitern gibt es im Rieder Krankenhaus mehr als 600 verschiedene Arbeitszeitmodelle. Betriebseigene Kinderbetreuungseinrichtungen erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Netzwerk „Rundum- Xund“ fördert die Gesundheit der Mitarbeiter. Aus regelmäßig durchgeführte Mitarbeiterbefragungen werden Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.

In der aktuellen Corona-Pandemie setzt der Vorstand auf regelmäßige, transparente Kommunikation zu aktuellen COVID-Themen sowie Impf- und Testangebote im Haus. Zur Unterstützung in der Pandemie gibt es arbeits- und organisationspsychologische Angebote wie Coaching, Energietankstellen, Achtsamkeitsübungen sowie Auszeit-Angebote wie Sabbaticals, also längere, unbezahlte Urlaube als Auszeit.

Platz eins: FACC

Mit 2700 Mitarbeitern insgesamt, davon 2350 im Bezirk Ried, ist die FACC AG der größte Arbeitgeber der Region. Von den 13 Standorten weltweit befinden sind fünf im Bezirk Ried: Die Konzernzentrale und das Werk eins befinden sich in Ried, das Werk zwei und drei in Ort, Werk vier in Reichersberg sowie Werk fünf, auch als Technologiezentrum und Test Center CoLT bekannt, in St. Martin. Darüber hinaus hat FACC Standorte in Europa, Asien und Amerika. Kerngebiet der FACC ist Design, Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Komponenten und -systemen für Luftfahrzeuge. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2021

526,9 Millionen Euro. Aktuell sucht das Unternehmen rund 320 Mitarbeiter.