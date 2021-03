RIED. 2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für die FACC AG: Die Corona-Pandemie hat besonders die internationale Luftfahrt hart getroffen, teils kam der Flugverkehr vollkommen zum Erliegen. FACC musste auf diese Herausforderung reagieren und 650 Mitarbeiter entlassen, die BezirksRundschau hat berichtet. Gleichzeitig wurde das Unternehmen neu strukturiert, um für die Zukunft fit zu sein. "Wir haben uns strategisch so aufgestellt, dass wir gezielt in einen Wachstumsmodus zurückkehren können“, so Robert Machtlinger, CEO der FACC AG.

527 Millionen Euro Umsatz

Im Krisenjahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 526,9 Millionen Euro und wurde damit auf das Umsatzniveau von 2015 zurückkatapultiert. Vor allem im Juli und August brachen die Umsätze ein, ab September war eine positive Dynamik erkennbar. "Wir werden uns auch in den Jahren 2021 und 2022 auf diesem Umsatz-Niveau halten", so Aleš Stárek, Finanz-Vorstand der FACC. Trotzdem verfügt FACC auch nach dem Krisenjahr 2020 über eine solide Finanzkraft. "40 Prozent der Bilanzsumme besteht aus Eigenkapital", so Starek. "Wir sind mit zwei blauen Augen davon gekommen. Eine vollständige Erholung von der Krise wird aber erst 2025 eintreten", so Machtlinger. Das schmerzhafteste Kapitel war die Kündigung von 650 Mitarbeitern. "Wir mussten die Belegschaftsgröße anpassen. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und unseren Sozialpartnern wurde ein fairer Sozialplan ausgearbeitet. Wenn nichts Unerwartetes eintritt, sind aus heutiger Sicht keine weiteren Kündigungen geplant. Da aber auch wir die Kristallkugel nicht gepachtet haben, kann ich weitere Entlassungen nicht vollkommen ausschließen", so Machtlinger.

Neustrukturierung

2020 hat das Unternehmen auch Effizienzsteigerungsprogramme umgesetzt. Wichtige bisher ausgelagerte Prozesse wurden als Kernprozesse in den Konzern geholt, wodurch intern rund 100 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Budget für Forschung und Innovation in Höhe von 15 Millionen Euro wurde nicht gekürzt und bleibt auch 2021 auf diesem Level. „Effektivität, Effizienz und Innovation sind permanente Zielgrößen und werden im neuen Marktumfeld noch gewichtiger sein“, so Machtlinger. Zusätzlich zum Kerngeschäft wird FACC zukünftig die starken Wachstumspotentiale im Bereich der Urban Air Mobility und der Raumfahrt intensiv nutzen, um zusätzliches Wachstum zu generieren. „Wir rechnen damit, dass sich beginnend mit der zweiten Jahreshälfte der Markt langsam erholt. Maßgeblich dazu beitragen wird die Impfung gegen Covid-19 ", so Machtlinger.

"Wir stehen in Gewehr bei Fuß"

Die FACC war laut Machtlinger bereits zu Beginn der Corona-Krise Vorreiter in Sachen Schutzmaßnahmen und hat viel von den Erfahrungen aus China gelernt. So wurde neben Hygienemaßnahmen rasch ein internes Contact-Tracing realisiert. Im August 2020 gab es die ersten PCR-Teststraßen, seit Oktober bietet FACC fünf Antigen-Teststraßen. Insgesamt wurden bisher rund 30.000 Tests bei FACC durchgeführt. Auch in Sachen Impfung ist FACC mit eigenen Ärzteteams schon bestens vorbereitet, nur der Impfstoff fehlt noch. "Wir stehen Gewehr bei Fuß und können innerhalb von zehn Tagen mit den Impfungen starten. Diese wird nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch deren Familien sowie der Belegschaft von umliegenden Betrieben angeboten. Wir können rund 2000 Personen pro Tag impfen, wenn der Impfstoff verfügbar ist", so Machtlinger.