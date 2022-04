497,60 Millionen EUR Umsatz im Jahr 2021 und ein erwartetes Umsatzwachstum von 10 Prozent für das kommende Jahr.



RIED. Nach einem weiteren herausfordernden Jahr für die Luftfahrtbranche hat die FACC AG im Geschäftsjahr 2021 die prognostizierten Umsatz- und operativen Ergebnisziele erreicht. Negative Einmaleffekte durch einen verlorenen Rechtsstreit aus dem Jahr 2008 wurden verarbeitet. Mit Neuaufträgen über 1 Milliarde Euro und der konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie „FACC 2030“ plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent.

Neuaufträge und Erholung im Kerngeschäft



Mit Neuaufträgen von über 1 Milliarde Euro konnte die strategische Zusammenarbeit mit allen weltweit führenden Luftfahrtherstellern in allen wichtigen Geschäftsfeldern ausgeweitet werden. Dazu zählen insbesondere ein wichtiger Auftrag für die neue Falcon 10x von Dassault Aviation – FACC fertigt für das neue Geschäftsreiseflugzeug treibstoffsparende Winglets und erstmals auch für Dassault Innenausstattungskomponenten, die Fertigung von Leitwerkskomponenten für den Airbus A220 sowie ein Auftrag für die Lieferung der Gesamtkabine des Bombardier Challenger 3500 Business Jets. Ein strategisch wichtiger Meilenstein ist der Auftrag zur Fertigung von Strukturbauteilen der Ariane 6 von der ArianeGroup. Damit kann die FACC AG auch im Zukunftsmarkt Space Fuß fassen.

Neue Standorte: Ausbau der Marktpräsenz



Durch die Errichtung zwei neuer Betriebsstandorte konnte die FACC AG im Geschäftsjahr 2021 ihr globales Fertigungs- und Servicenetzwerk weiter ausbauen. Am neuen Standort in Melbourne (Florida) werden Reparatur- und Nachrüstarbeiten im Business Jet Segment durchgeführt. Im kroatischen Jakovlje wurde Ende 2021 das Werk 6 in Betrieb genommen. Mit einem Investitionsvolumen von 12,5 Millionen Euro für die erste Ausbaustufe ist das Projekt das größte Greenfield Investment außerhalb Österreichs in der Geschichte der FACC.

Mit Investitionen in Forschung & Entwicklung im Ausmaß von 23,4 Millionen Euro wurden wesentliche Akzente gesetzt. Der bereits erzielte Auftrag im Segment Space zeigt die ersten Erfolge der strategischen Neuausrichtung.

Neue Mitarbeiter gesucht

Aufgrund der guten Auftragslage wird die FACC AG allein in Oberösterreich 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und mit weiteren Investitionen in Technologie und Wachstum das Kerngeschäft sowie die Bereiche Urban Air Mobility und Space ausbauen.