RIED. Die Veränderungen durch das Corona-Virus sind am Arbeitsmarkt nach wie vor sehr deutlich zu spüren, wie Klaus Jagereder, Leiter des AMS Ried, weiß: "Im Vergleich zum Vorjahr sind in Ried Anfang August fast ein Drittel mehr Menschen arbeitslos." Weiters wurden laut Jagereder von den Unternehmen insgesamt 900 Anträge auf Kurzarbeit gestellt. Dazu kommen noch 300 Verlängerungsbegehren. "Allerdings wurde meistens die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter und auch die Ausfallstunden im Vergleich zur Erstbeantragung deutlich reduziert", so der AMS-Leiter.

400 Stellen ausgeschrieben

Positiv zu erwähnen ist, dass im Juli im AMS Ried weit über 400 Stellenangebote ausgeschrieben wurden. "Dadurch haben Personen, die ihren Arbeitsplatz in dieser schwierigen Zeit verloren haben, eine Perspektive", so Jagereder. Auch die Chancen auf einen Lehrausbildungsplatz sind nach wie vor sehr gut. Hier gibt es über das AMS aktuell 264 Angeboten.Iund Hilfestellung bei der Vermittlun