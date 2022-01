Spektakuläre Brücke, internationale Expansionen & Kooperationen und Rekordwert beim Auftragseingang.

Das Maschinenbau-Unternehmen Fill in Gurten konnte seine Erfolgsstory im Jahr 2021 fortsetzen. Hinter den Kulissen hat die Zukunft längst begonnen.

Fill verbindet

Der erste Brückenschlag erfolgte in Form des spektakulären Bauprojekts "Future Tube", einer 80 Meter langen Röhre, die die bestehenden Produktionshallen mit dem Digitalisierungszentrum "Future Zone" am Standort Gurten verbindet. Die Anbindung auf beiden Seiten mit Liftanlagen schafft die besten Voraussetzungen für den teilautonomen Materialfluss in acht Metern Höhe. Mitarbeiter und Besucher gelangen auf beeindruckende Weise direkt von den Montagehallen in die Future Zone.

Internationale Expansionen

Die zweite Brücke führt auf den nordamerikanischen Kontinent. Zusätzlich zu den Standorten in Puebla in Mexiko und Shanghai in China gründete Fill 2021 die dritte internationale Vertriebs- und Serviceniederlassung Fill USA Inc. in Plymouth, Michigan. Mit dem Engagement in Nordamerika sollen neue Kunden gewonnen und die internationale Marktposition weiter ausgebaut werden. Den Expansionskurs setzte Fill auch in südlicher Richtung fort. Besonders in Norditalien ist durch die starke Präsenz der Automobil- und Zulieferindustrie im Bereich Metallzerspanungstechnik großes Potenzial vorhanden. Erstmals nahm Fill im Oktober 2021 an der Messe "EMO milano" teil und präsentierte die perfekte Symbiose aus virtuellen und realen Maschinen und Anlagen.

Rekord-Auftragseingang

Als Ideenfabrik für individuelle Komplettlösungen hat sich Fill als Experte für Maschinen und Anlagen weltweit einen exzellenten Namen gemacht. Mit einer Exportquote von rund 90 Prozent ist das Unternehmen äußerst erfolgreich am internationalen Markt tätig. Über einen Auftragseingang von rund 218 Millionen Euro im Jahr 2021 – den höchsten in der Firmengeschichte - freut man sich besonders.

Vorsprung durch Wissen

Die intensive Zusammenarbeit mit internationalen Forschungsinstituten – von Australien über Cleveland bis Deutschland – eröffnet Fill eine Vielzahl an Möglichkeiten und Erkenntnissen. Bei den Forschungsprojekten handelt es sich vorwiegend um Prozesse zur Neuentwicklung von faserverstärkten Produkten (Composites), wobei der Fokus auf Leichtigkeit und Robustheit der neuen Materialien gerichtet ist. Oftmals entstehen aus den Kooperationsprojekten neue Produkte für die Kunden, die Fill mit führender Spitzentechnologie beliefert. Der globale Wissenstransfer unterstützt die Innovationskraft und festigt die technische Führungsrolle von Fill – weltweit.

Fachkräfte von morgen

Auf die Ausbildung der dafür notwendigen Fachkräfte legt das Unternehmen großen Wert. „Der globale Megatrend Digitalisierung beeinflusst nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Umso wichtiger ist es für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft, in diesem Bereich Vorreiter zu sein“, weiß Andreas Fill, CEO und Eigentümer von Fill. Mit insgesamt 80 Lehrlingen zählt Fill zu den größten Ausbildungsbetrieben im Innviertel. Junge Talente werden in neun verschiedenen Lehrberufen auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Nach dem Lehrabschluss stehen ihnen zahlreiche Möglichkeiten in sämtlichen Unternehmensbereichen offen.

Arbeitswelt von morgen

Der Einladung zu den Berufsorientierungstagen im vergangenen Herbst folgten mehr als 600 Schülerinnen und Schüler aus der Region ins Maschinenbau-Unternehmen. Hier lernten sie die angebotenen Lehrberufe kennen, wurden beim Stationenbetrieb in der Lehrwerkstätte selbst aktiv und erlebten den Spirit von Fill hautnah.

Fill Future Lab

Die Förderung digitaler Talente und innovativer Geister ist Fill ein großes Anliegen. Mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche nahmen im letzten Jahr an einem Workshop in Europas coolster Wissensfabrik teil. Das 140 Quadratmeter große Future Lab bietet Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen die Möglichkeit, spielerisch und mit Hilfe der neuesten Technik zukünftige Technologien kennenzulernen. Altersgerecht vermittelt, werden spannende Themen rund um Forschung, Innovation und Technologie zum einmaligen Erlebnis. Neben Einblicken in die Zukunft konnten sich die Kids einige Kompetenzen von morgen aneignen und ihre Talente entdecken.



Kontakt:

Fill Gesellschaft m.b.H.

Fillstraße, 4942 Gurten

Tel. +43 7757 7010

www.fill.co.at