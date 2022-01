Fischer Sports präsentiert für die Saison 2022/23 alpine Neuheiten für Groß und Klein.



OÖ, BEZIRK RIED. Die neue Ranger-Linie ist das Ergebnis der kontinuierlichen und engen Zusammenarbeit zwischen Athleten und Produktentwicklern bei Fischer Sports. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die verwendeten Materialien gelegt, um die Umweltbelastung zu reduzieren. In jedem Modell werden 20-25 Prozent recycelte Stahlkanten verwendet. Die Skier haben einen Kern aus abfallfreiem Holz. Je nach Modell eignen sie sich für Fahrer, die ihrem Ski eine stabile Performance in Falllinie abverlangen oder einen spielerischen Ski suchen. Die Modelle sind ab Februar 2022 in ausgewählten Sportfachgeschäften erhältlich.

Skischuh mit optimiertem Einstieg



Fischer One und Fischer Two sind Skischuhmodelle für die kleinsten Skifahrer. Dank eines weit geöffneten Einstiegs sind der Fischer One und der Fischer Two einfach und intuitiv anzuziehen. Das Verschlusssystem wurde von Kindern getestet. Die Konzeption des Schuhs erlaubt unnötiges Gewicht einzusparen. Dadurch wird er leichter, bietet aber dennoch die notwendige Stabilität, um die Entwicklung der Skitechnik zu unterstützen. Die Schuhe werden ab Herbst 2022 im Handel erhältlich sein.

Ski und Schuhe für Nachwuchsläufer



Abgeleitet von Erkenntnissen des Ski Weltcups wurde die optimale Kombination aus Ski und Schuh speziell für den Ski-Nachwuchs entwickelt. Der Podium LT präsentiert sich kompakt, wodurch sich eine maximale Kraftübertragung auf den Ski ergibt. Die neue Bauweise des Skis "RC4 Worldcup GS Jr." ermöglicht es, ihn mit wenig Kraftaufwand zu drehen. Das gibt dem Ski die notwendige Reaktivität, die der sich weiterentwickelnde Riesenslalom-Fahrstil erfordert. Gleichzeitig gibt der Ski mehr Stabilität und sorgt somit für präzise Schwünge. Fischer bleibt damit am Puls der Zeit und bietet mit der Kombination aus dem Podium LT und dem RC4 Worldcup GS Jr. das perfekte Set-up für alle Jugendrennläufer.