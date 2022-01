Greil bietet Jobs mit Zukunft

Bauen ist ein Fall für echte Profis. Daher legt Greil Bau größten Wert auf einen bestens qualifizierten Berufsnachwuchs: Jedes Jahr nimmt das Innviertler Unternehmen vier bis fünf neue Lehrlinge auf, die als Maurer oder als Zimmerer ausgebildet werden.

Attraktive & spannende Jobs

Die Ausbildung an den beiden Greil-Standorten in St. Martin und Ort im Innkreis ist von Anfang an praxisorientiert. Sie liefert den Lehrlingen das optimale Rüstzeug für eine erfolgreiche und attraktive Berufslaufbahn mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben. werbung Greil Bau bildet Maurer- und Zimmererlehrlinge zu kompetenten Fachkräften von morgen aus.

Info & schnuppern

„Wer sich genauer über die attraktiven Berufe Maurer oder Zimmerer und über die

entsprechende Lehre informieren möchte, kann gerne zum Schnuppern zu uns kommen“, lädt DI Josef Greil ein. Ein Schnuppertermin kann unter 07751/8239-0 oder office@greilbau.at vereinbart werden. Mehr auf www.greilbau.at sowie Facebook.