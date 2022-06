Beim Aussichtsturm in Obernberg wurde mit professionellen LED-Streifen von SpektraLED ein wahres Wunderwerk geschaffen. „Ein Projekt, das sich sehen lassen kann“, so Geschäftsführer Ingenieur Bernhard Pregetter von SpektraLED. Es stand nicht nur die Aufhellung des Turmes beziehungsweise der Treppen im Vordergrund, sondern es galt auch, eine entsprechende Stimmung zu erzeugen, was auf alle Fälle sehr gelungen ist. "Mehr Licht für weniger Energie", so das Motto von SpektraLED aus Andorf. Diesem Leitspruch folgend plant das Unternehmen auch gerne Ihr Projekt.

Kontakt

Spektra LED GmbH

Licht- und EnergieDienstleistungen

Erlau 5, A-4770 Andorf

Tel.: +43 7766 500 32

Mobil: +43 676 444 0 232

www.spektraled.at