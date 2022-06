Der geplante Fill-Bau heißt "Power Cube" und kommt mit öffentlich zugänglichem Damen- und Herren-Frisör inklusive Kosmetikstudio und einem "stammtischtauglichem Lokal" – demnächst also "Beer, Barber, Beauty" bei Fill in Gurten.

GURTEN. Fill-CEO und Eigentümer Andreas Fill ließ bei der Präsentation des neuen Bauprojektes aufhorchen. Das geplante Gebäude – Baubeginn soll im Herbst sein – wird dank Photovoltaik mehr Energie erzeugen als es verbraucht. Es wird dringend benötigte Flächen für die Logistik und ein vom Team gewünschtes mehrstöckiges Parkhaus mit 550 Stellplätzen schaffen.

Der Fill Power Cube wird die Logistik- und Parksituation lösen, Energie liefern und zudem neue Erholungsbereiche für die Mitarbeiter schaffen. "Bis Mitte 2024 soll auch die Dachebene mit Garten, Büros einem öffentlich zugänglichem Pub und Räumlichkeiten für Fitness & Beauty fertiggestellt sein", verlautbart Fill am 24. Juni 2022.

Zudem sollen auf der Dachebene in einem Vierkant-Office 120 lichtdurchflutete Arbeitsplätzen entstehen und eine 1.200 m2 große, begrünte Dachterrasse. Dort wird – voraussichtlich ab 2024 – auch ein attraktives Angebot für die Menschen aus Gurten und der Region offeriert.

Serviceareal für Gurten und die Region

"Beer, Barber, Beauty" dient dem Unternehmen als Überschrift für die geplante öffentlich zugängliche Zone im neuen Firmengebäude. Nicht nur der "Haareformer" zieht mit Frisiersalon und Beauty-Studio ins Dachgeschoß des Neubaus. Auch ein Physiotherapeut ist bereits an Bord. Gespräche mit einem Arzt seien zudem am Laufen. Gut möglich, dass bis zur Eröffnung 2024 noch einiges dazukommt, weiß Andreas Fill. Jedenfalls ist dort, in etwa 20 Metern Höhe, ein öffentlich zugängliches Lokal geplant – mit Panoramasicht auf den Sachsenbucherberg.

Etwa 30 Millionen Euro sollen in den nächsten drei bis vier Jahren in die Infrastruktur fließen – gebaut werde selbstverständlich in bewährter Weise mit Firmen aus der Region.

Beteiligung am Unternehmensergebnis



Die Auftragsbücher des Maschinenbauers seien derzeit so voll wie nie, bestätigen auch Vertriebschef Martin Reiter und Günter Redhamer, Leiter der operativen Geschäfte. Der Boom der E-Mobilität brachte dieser Sparte einen Quantensprung. Fill profitiere außerdem von einem generellen Automatisierungsboom und Investitionsschüben nach Pandemiepausen. 43 offene Stellen gelte es im Unternehmen aktuell zu besetzen. 130 Softwaretechniker werkeln derzeit in Gurten. "20 dazu könnten wir sofort brauchen", sind sich die Firmenchefs einig.

Günter Redhammer, Martin Reiter und Andreas Fill.

"Ab dem ersten Tag haben Fill-Mitarbeiter Anspruch auf eine Erfolgsbeteiligungsprämie," erläutert Andreas Fill seinen Weg der Mitarbeiterbindung. Waren es 2021 noch sechs Prozent des Jahresergebnisses, werden es 2022 zehn Prozent sein – voraussichtlich gut eine Million Euro, die als Prämie an die Mitarbeiter ausbezahlt werden wird .

"Kampfplatz" Innviertel



"Gute Mitarbeiter zu finden und zu binden wird immer schwieriger", weiß Fill. Selbst mit dem Innviertler Gentlemen-Agreement, sich nicht gegenseitig Mitarbeite abzuwerben, werde mittlerweile schon gebrochen. "Es ist tatsächlich eine Art 'War for Talents' (Krieg um Talente, Anm. d. Red.) im Gange, der mitunter auch sehr brutal geführt wird. Wir gehen hier bewusst andere Wege, die sich bewährt haben. Der Fill Power Cube und unser neues Prämienmodell sind unser nächstes Upgrade in diesem Sinne," erläutert Andras Fill.

ZUR SACHE

Fill hat derzeit 942 Mitarbeiter in Gurten. Der Jahresumsatz betrug 2021 178 Millionen Euro, 2022 werden es 200 Millionen sein. Die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Das Durchschnittsalter bei den Mitarbeitern ist 32 Jahre.

Hier gibts noch ein Video zur Firmenband – Vorsicht Gänsehaut-Alarm!

