Mit September 2021 hat Andreas Fürtbauer (54) die Leitung von Vertrieb und Marketing bei Reiter – Innviertler Fleischwaren KG in Eberschwang übernommen. Geschäftsführer Rudolf Messner über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Andreas Fürtbauer, der ein absoluter Vertriebsprofi der Branche ist.“



EBERSCHWANG. Andreas Fürtbauer kann eine umfassende Karriere in der Lebensmittelbranche vorweisen. Erste Erfahrungen sammelte der geborene Gmundner als gelernter Koch und später als Küchenchef und Restaurantleiter in der Gastronomie im In- und Ausland. Danach wechselte er in den Lebensmittelhandel und übernahm bei Unimarkt nach ersten Stationen im Vertrieb die Verkaufsleitung und Personalverantwortung für mehrere Regionen. Bei Tiefkühlkost Weinbergmaier zeichnete er für die Vertriebsleitung D-A-CH und im Zuge der Fusion mit Frisch & Frost für die Vertriebsleitung Food Service für beide Unternehmen verantwortlich. Zuletzt hatte der 54-Jährige die Sales-Verantwortung für die gesamte Firmengruppe im Bereich Food Service und B&B inne. Zu seinen Hauptaufgaben bei Reiter – Innviertler Fleischwaren KG zählen künftig unter anderem die Betreuung der bestehenden Kunden und der Aufbau von Neukunden.