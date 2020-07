Josef Heißbauer wurde bei der konstituierenden Ausschusssitzung der WKO-Bezirksstelle Ried als Obmann für die Funktionsperiode bis 2025 bestätigt. Heißbauer steht seit 2015 an der Spitze der Rieder Wirtschaftsvertretung.



Neben der Bewältigung der Corona-Krise ist die Verbesserung der Region Ried als Lebens-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort laut Heißbauer Hauptaufgabe für die nächsten fünf Jahre. „Unsere großen Leit- und Vorzeigebetriebe sind Fundamente für die florierende Region und sorgen mit ihrer Innovationskraft für Wachstum. Zur dynamischen Entwicklung tragen aber genauso die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe bei. Sie sind Unterbau und wirtschaftliches Rückgrat. Das gilt ganz besonders für den Handel in der Einkaufsstadt Ried", so Heißbauer.

Unterstützung für Betriebe

Derzeit arbeitet die Bezirksstelle an mehreren Projekten, um die Betriebe zu unterstützen. Mit „next.STEP“ hat die WKO beispielsweise ein Angebot für Unternehmer ausgearbeitet, die ihren Betrieb auf den Prüfstand stellen möchten. Zusätzlich ist ein „Langer Tag der Berufe“ in Vorbereitung. Hier sollen sich Unternehmen des Bezirks der Bevölkerung und künftigen Lehrlingen und Facharbeitern präsentieren können.