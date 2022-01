Wer sich zum Thema Nachhaltigkeit gern engagieren möchte und Ideen hat, der ist zur Zukunftswerkstatt am 25. Jänner online in die Gießerei eingeladen.



RIED. Die Giesserei und der Verein Trafos bieten im Rahmen eines Agenda 21 Prozesses am 25. Jänner eine Auftaktveranstaltung für eine Zukunftswerkstatt Nachhaltigkeit. Zur Onlineveranstaltung eingeladen sind Menschen, die Nachhaltigkeit leben und befördern wollen. Die Trafos hoffen sehr, dass sich viele interessierte Innviertler und Innviertlerinnen zusammenfinden um Ideen zum Thema Nachhaltigkeit zu sammeln und dann auch schrittweise umzusetzen.

Johannes Brandl von der SPES Zukunftsakademie in Schlierbach hat 20 Jahre Erfahrung in der Gestaltung von Zukunftswerkstätten zu unterschiedlichsten Themen. Ihm ist es wichtig, dass Ideen auf Papier gebracht und dann gemeinsam bearbeitet werden können. Genau das soll die Zukunftswerkstatt zum Thema Nachhaltigkeit leisten.

Auftaktveranstaltung

„Uns geht es darum, dass möglichst viele Leute ihre Ideen zum Thema Nachhaltigkeit einbringen, damit wir dieses wichtige Zukunftsthema erlebbar, greifbar und möglichst konkret angehen. Jeder der Lust und Freude am Mitgestalten hat, ist herzlich willkommen sich an diesem für die Stadt Ried und die Region Innviertel wichtigen Prozess zu beteiligen“, lädt Brandl ein.

Als Auftaktveranstaltung gibt es am Dienstag, 25. Jänner von 19:00 bis 22:00 Uhr ein Online-Meeting bei dem Ideen zum Thema Nachhaltigkeit eingebracht werden können. Zwecks Organisation wird um eine kurze Anmeldung über office@giesserei-ried.at gebeten.

„Mit der Giesserei ist ein Platz geschaffen worden, wo Projekte und Visionen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft ein gutes Zuhause finden“, ist Trafos-Obmann Max Gramberger überzeugt, dem diese Zukunftswerkstatt ein besonderes Anliegen ist. „Menschen, die sich hier beteiligen, lernen andere Interessenten und deren Ideen für eine gute Zukunft kennen und wir werden uns dann gemeinsam bemühen, dass möglichst viele Vorschläge konkretisiert und umgesetzt werden. Ich freue mich sehr darüber, dass die SPES Zukunftsakademie diesen Prozess moderiert und das Land OÖ ihn durch Agenda 21 Mittel unterstützt."