Ausbildungsbetrieb Elmag in Tumeltsham – ein Startplatz mit Zukunft in und für die Region.

Elmag kann stolz in die Vergangenheit und zuversichtlich in die Zukunft blicken: Vor 37 Jahren als Zwei-Personen-Unternehmen gegründet, präsentiert sich der Betrieb aus Tumeltsham heute als international gefragter Großhändler von Produkten aus den Bereichen Druckluft- und Schweißtechnologie, Metallbearbeitung, Steintrenntechnik und Stromerzeugung. Mehr als 50 Mitarbeiter bilden ein starkes Team.

Powered by People

Ein Unternehmen ist so gut wie sein Team. Dieser Leitsatz wird bei Elmag gelebt und dafür wurde der Familienbetrieb neuerlich mit dem Ineo-Award der Wirtschaftskammer Oberösterreich als „Vorbildlicher Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Die Antwort des Unternehmens auf den Fachkräftemangel: Großes Engagement und hohe Qualität in der Lehrlingsausbildung, Jobs mit Perspektive und ein optimales Berufsumfeld für Einsteiger. Qualität, Service und der Mensch stehen im Fokus. So einfach ist es und dabei so wirkungsvoll: "Unser Kapital ist unser Team und nur durch ausgezeichnete Ausbildung und durch einen hohen Grad an Motivation gelingt es, den Unternehmenserfolg langfristig zu gestalten", so Geschäftsführer Josef Wimmer.

Starte jetzt mit einer Lehre als Großhandelskaufmann/-frau mit Elmag und bewirb dich per Email an josef.wimmer@elmag.at

ELMAG GmbH

Hannesgrub Nord 19

4911 Tumeltsham

07752/80881

www.elmag.at