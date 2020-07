RIED. Die österreichweit gute Nachfrage nach Kälbern führte auch am 13. Juli in Ried zu einem raschen Versteigerungsverlauf. Besonders gefragt waren weibliche Nutzkälber und Stierkälber bis 100 Kilogramm. 34 Prozent der angebotenen Kälber wurden von den anwesenden Firmen angekauft. Eine größere Menge an weiblichen Nutzkälbern erwarb dabei die Firma Schwaninger aus Tirol.Bei den weiblichen Zuchtkälbern reichte das Preisband von 260 bis 680 Euro. Vor allem zu leichte Kälber und Kälber mit unterdurchschnittlichen Mutterleistungen führten zu einem empfindlichen Preisrückgang um 34 Euro je Kalb. Ab August werden die weiblichen Zuchtkälber wieder bei den Zuchtrinderversteigerungen vermarktet.