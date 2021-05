ST. GEORGEN BEI OBERNBERG. Landeshauptmann Thomas Stelzer besuchte den regionalen Spezialitäten-Erzeuger „Inngold“. Vor einigen Jahren wurde der Betrieb von Schweinemast und Ackerbau aus Kürbiskernöl umgestellt. Heute produziert und vermarket das Familienunternehmen auch sieben Sorten Bohnen, Linsen, Knoblauch und Knabberkerne.

„Diese Initiative zeigt, dass Regionalität und Nachhaltigkeit echte Erfolgsgaranten sind. Regionale Produktion schafft Arbeitsplätze im Land und schont durch kürzere Transportwege auch unsere Umwelt. Wir bekennen uns in Oberösterreich daher klar zu Regionalität“, so Landeshauptmann Stelzer. Das Bekenntnis zu regional produzierten Lebensmitteln komme auch stark von den Konsumenten, hob Stelzer bei seinem Besuch im Innviertel hervor. Studien und Umfragen zeigten für die Akutphase der Krise und die jetzige Zeit danach eine deutlich höhere Nachfrage nach heimischen Lebensmitteln. Um ein Fünftel mehr heimische Lebensmittel in den Einkaufskörben bringt für Österreich 46.000 zusätzliche Arbeitsplätze und schont vor allem auch die Umwelt so eine aktuelle Analyse der Österreichischen Hagelversicherung.

Viel konnte kompensiert werden

Über großes Interesse seitens der Kunden darf sich auch Hofinhaber Leo Höllerl freuen. „Wir spüren seit Jahren einen starken Rückhalt bei den Konsumenten. Natürlich ging auch die Corona-Krise nicht spurlos an uns vorbei, da wir normalerweise viele Kartoffeln an die regionale Gastronomie verkaufen. Die große Nachfrage an unseren Produkten in den Regionalmärkten konnte aber viel kompensieren. Seit die Grenzen wieder offen sind, läuft auch unser Ab Hof-Verkauf wieder sehr gut!"

Zukunftsprojekt Nüsse

Stillstand bedeutet Rückschritt – diesem Leitsatz folgend steht bei Inngold schon wieder das nächste Zukunftsprojekt in den Startlöchern. Diesmal sollen Haselnüsse, Wallnüsse und Maroni wachsen und gedeihen.