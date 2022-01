Beim Unternehmen Gebäudereinigung Schmidt werden derzeit zwei Lehrlinge zum Reinigungstechniker ausgebildet: Ein Lehrberuf mit Zukunft.



RIED. Das Interesse an moderner Technik und die Freude an der Reinigungstätigkeit – diese Voraussetzungen sollte ein Lehrling mitbringen, der sich in der Reinigungstechnik ausbilden möchte. Drei Jahre dauert die Lehre, mit einer Berufsschule in Linz. "

Die Lehre zum Reinigungstechniker dauert drei Jahre. Die Berufsschule befindet sich in Linz. "Neben einem höflichen und gepflegten Auftreten sollte man auch gerne im Team arbeiten und hohe Einsatzbereitschaft zeigen", weiß Maximilian Schmidt, Managing Director. Schwerpunkte liegen in der Anwendung modernster Reinigungstechniken zur Pflege und Sanierung verschiedenster Oberfläche. Auch der Umgang mit verschiedenen Reinigungsmaschinen und Geräten spielt eine Rolle. Jugendliche lernen die Entfernung von Verunreinigungen aller Art im Einklang mit einer umweltschonenden Anwendung von Reinigungschemie. Auch auf die Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung PSA (z.B. Hautschutz, Atemschutz, Sicherheitsgeschirr) sowie aller weiteren Sicherheitsmaßnahmen, Normen und Umweltstandards wird im Zuge der Ausbildung ein hoher Wert gelegt.

Wertigkeit steigern

"Die Nachfrage nach Lehrstellen ist im Moment leider gering, dennoch sind wir guter Dinge, dass durch verschiedenste Kampagnen die Wertigkeit und die Nachfrage für diese Art der Ausbildung wieder steigen wird. Aktuell sind rund 55.000 Leute in der Facility-Management-Branche beschäftigt. Davon sind etwa 50 junge Menschen in Ausbildung zum Reinigungstechniker. Bei uns sind derzeit zwei Lehrlinge im Unternehmen", so Schmidt.