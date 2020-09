Die Landwirtschaft wird heute immer intensiver von digitalen Maschinen und rasant voranschreitenden Technologien geprägt. Bildung & Wissen sind dabei der Schlüssel, um die Landwirtschaft von Morgen fit und konkurrenzfähig zu machen. Genau dies hat sich der Ausbildungszweig Agrar- und Umwelttechnik an der HTL Ried zum Ziel gesetzt. Florian Zwicklbauer hat in seiner Diplomarbeit für die Schule ein eigenes RTK-Lenksystem mit Basisstation aufgebaut – demonstriert wird es mit einem e-Trettraktor!

Gestartet wurde mit einer detaillierten Recherche zu der am Markt vorhandenen Lenkassistenzsysteme. Rasch fiel die Entscheidung auf die herstellerneutrale Software Cerea mit der zunächst eine RTK-Basisstation an der HTL Ried installiert wurde. RTK steht für Real Time Kinematic, hier wird mithilfe eines fix eingemessenen Punktes, der sogenannten Basisstation, das nur metergenaue GPS-Signal zu einem zentimetergenauen Werkzeug zur exakten Positionsbestimmung. Mithilfe eines RTK-Rovers (z.B. ein Traktor oder im konkreten Fall ein e-Trettraktor) kann nun auf den fix eingemessenen Punkt zugegriffen werden, man erlangt dadurch die gewünschte hohe Positionsgenauigkeit. Teilautonomes Fahren und Anwendungen auf dem Feld mit einer Genauigkeit von bis zu 2,5 cm sind somit möglich.

Bei der Adaption des e-Trettraktors - bereitgestellt von der VarioWelt aus Wallern an der Trattnach - waren Konstruktions-, Laser- und 3D-Druckarbeiten notwendig. Abschließend musste die Cerea-Software auf Tablet und Lenkmotor abgestimmt und parametrisiert werden.

Das RTK-Signal steht nun der HTL Ried für weitere Versuchsarbeiten im Bereich der modernen Agrartechnik sowie den Schülerinnen und Schülern für den landwirtschaftlichen Einsatz daheim auf den eigenen Feldern zur Verfügung. Weiters wurde auch das Ziel verfolgt, auf experimentelle Art und Weise Präzisionslandwirtschaft und teilautonomes Fahren im Praxisunterricht zu verankern und so die Hemmschwelle hin zur digitalen Landwirtschaft zu überwinden. Der modifizierte e-Trettraktor kann beim nächsten Tag der offenen Tür natürlich getestet werden.

Vorteile der automatisierten Lenkung im Überblick:

Arbeitserleichterung für den Fahrer

Präzises Arbeiten auch bei Nacht

Betriebsmitteleinsparung

Treibstoffkosten- & Verschleißreduktion

Basis für Teilbreitenschaltungen

„Der Einsatz von Elektronik und Software in der Landwirtschaft kann grundsätzlich einen Beitrag leisten, wenn es darum geht Kosten zu minimieren, Landwirte zu entlasten oder auch negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren“, erklärt Dr. Martin Anzengruber, der den Ausbildungszweig „Agrar- und Umwelttechnik“ an der Schule leitet. „Digitale Technologien in der Landwirtschaft sind keinesfalls Allheilmittel – es müssen stets Betriebs- und Produktionsbedingungen berücksichtigt werden. Eines kann aber mit Sicherheit gesagt werden, der junge Landwirt will moderne Landtechnik einsetzen und wie in anderen Branchen auch, am neuesten Stand der Technik arbeiten!“ so der Betreuer der Diplomarbeit DI Albin Hartl.

Bildquellen: HTL Ried, https://presse.fendt.com