Stranzinger Gruppe macht mit E-Commerce 3.0 den Online-Handelt für Mitteleuropäische Unternehmen viel einfacher.

Die Stranzinger Gruppe kann auf 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Logistik, Verpackung. Transport und Lagerung zurückblicken. Diese Expertise hat das Unternehmen genutzt, um mit „E-Commerce 3.0“ einen Schritte weiter zu gehen. „Nach einer dreijährigen, intensiven Entwicklungszeit bieten wir nun das erste reale Handelshaus in der virtuellen Welt“, so Alexander Stelzer, der gemeinsam mit Dominik Stranzinger das Unternehmen leitet.

Ab Rampe zum Endkunden

E-Commerce 3.0 wurde als Teil des Fraunhofer Projektes „PhysICAL“ mit dem Staatspreis ausgezeichnet und ist eine Lösung für Klein- und Mittelbetriebe aus Mitteleuropa, ihre Produkte über den Online-Handel international zu verkaufen. Zielgruppe sind dabei Erzeuger von Qualitätsprodukten und Markenwaren. Der Weg zum Endkunden führt dabei aktuell über rund 70 verschiedene Online-Marktplätze, von denen es weltweit 15.000 gibt. Während der Endkunde nicht bemerkt, dass die Logistik seines gekauften Produkt über E-Commerce 3.0 lief, bringt das Geschäftsmodell dem Erzeuger große Vorteile und Vereinfachungen. Denn viele Produzenten wollen ihre Waren zwar online verkaufen, scheitern aber an der Logistik. Hier kommt E-Commerce 3.0 ins Spiel und übernimmt für den Produzenten sämtliche logistische Herausforderungen: Die Produkte werden direkt „ab Rampe“ von Stranzinger-Lastwagen abgeholt, in den riesigen Lagerhallen des Unternehmens zwischengelagert und von hier aus – gemeinsam mit anderen Betrieben des globalen Logistiknetzwerkes – weiter Richtung Endkunden gebracht. Neben der Logistik steht auch die Beratung im Vordergrund, wie Stelzer erklärt: „Neben Amazon und Ebay gibt es tausende weitere Marktplätze auf der Welt. Unsere Aufgabe besteht auch darin, unsere Partner über die passenden Marktplätze, die oft sehr spezialisiert sind, zu beraten“, so der gebürtige Mehrnbacher.

Logistik neu gedacht

E-Commerce 3.0 hat aber nicht nur Vorteile für die Produzenten, sondern auch für die Region: „In der Logistikbranche ist der Automatisierungsgrad gering. Viel wird per Handarbeit erledigt. Unser Unternehmen schafft Arbeitsplätze und hält die Wertschöpfung in der Region. Ziel der Stranzinger Gruppe ist es auch, der attraktivste Arbeitgeber in der Region zu werden“, so Dominik Stranzinger. Dem Leitsatz des Unternehmens „Logistik neu gedacht“ folgend, besteht eine weitere Vision darin, künftig nicht nur Waren, sondern auch Menschen zu bewegen. „Wir beschäftigen uns zum Beispiel damit, wie Arbeitnehmer künftig zum Dienstgeber kommen könnten. Oder warum nur das Flugzeug genützt wird, um im oberen Bereich Menschen und im unteren Bereich Waren zu transportieren“, gibt Stranzinger Ausblicke auf künftige Projekte. Ein weiteres Zukunftsprojekt nimmt aktuell immer konkretere Züge an: 2022 sollen die 65.000 Quadratmeter großen Lagerflächen in Ort um ein weiteres Logistik-Zentrum mit 13.000 Quadratmetern erweitert werden.