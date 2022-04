Treffpunkt FOX Hausmesse

Das Wetter bei der diesjährigen FOX Hausmesse war genauso vielfältig wie das Sortiment an FOX Böden.

Die verlockenden Messeangebote machen die traditionelle FOX Hausmesse zu einem beliebten Treffpunkt von Häuslbauer:innen und Do-it-yourselfern. Ob Parkett, Design Vinyl oder Natur: Mit einer Riesenauswahl an hochwertigen Böden liefert FOX die Grundlage für individuelle Gestaltung in jedem Raum – vom Wohnhaus bis zum Objektbereich. Eine Woche lang hatten die Besucher im Schauraum Neuhofen im Innkreis die Gelegenheit, sich von den FOX – Fachberatern über das umfangreiche Sortiment zu informieren. Denn ein Fußboden ist weit mehr als bloß ein simpler Belag: Er prägt als elementarer Teil den Charakter von Räumen entscheidend. „Unser oberstes Ziel sind zufriedene Kunden. Dies erreichen wir durch den Einsatz von hochwertigen und modernen Materialien sowie einem professionellen Montageteam“, so FOX Geschäftsführer Michael Reiter. „Was wir tun, tun wir mit Begeisterung und mit der festen Überzeugung, unsere Kunden glücklich zu machen!“

Kommen Sie vorbei!

FOX Boden bietet auch im Laufe des Jahres immer sensationelle Angebote zu gewohnter Qualität an und freut sich über Ihren Besuch in den Schauräumen Neuhofen im Innkreis, Wels und Schwaz.