Mit einer Vielzahl an Aktivitäten und Veranstaltungsformaten wird das Innviertel als attraktiver Platz zum Arbeiten und Leben positioniert.



INNVIERTEL. „Unser Fokus liegt auf Vernetzung, Meinungsaustausch und Nutzung der sich daraus ergebenden Synergien. Gemeinsam wollen wir die Zukunft aktiv gestalten und das Innviertel zur begehrten Arbeitgebermarke machen. Die regionale Wertschöpfung soll gestärkt, die jungen Menschen sollen in der Region gehalten werden“, erklärt Andreas Fill, Sprecher der Initiative. Der Innviertler Bildungskatalog, Arbeitgeberkatalog, das Speed Dating, die Lange Nacht der Lehre, der Hot Spot! Innviertel Award sowie das Konzept der iSchool sind nur einige der erfolgreich umgesetzten Projekte der Initiative.

Vier neue Mitglieder quer durch die Bank



Die vier jüngsten Neuzugänge bei Hot Spot! Innviertel spiegeln die ganze Bandbreite der Mitglieder wider. Die Tischlerei Reitinger aus Weng ist für hochqualitative handgefertigte Möbel bekannt. Das Weingut Höckner betreibt in Utzenaich seinen Weinkeller. Die hauseigenen Weingärten befinden sich in Niederösterreich und im Kremstal. Seit 1989 deckt der Rieder Kulturverein KiK mit einem vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programm viele Bedürfnisse des kulturellen Lebens in der Region ab. Die UAFC Monobunt Gladiators Ried wiederum ist das erste Innviertler American Football Team, das als Challenge Bowl Champion der Division III 2022 in die Division II aufgestiegen ist. Die Heimspiele werden im Colosseum Noricum, dem Leichtathletikstadion der Stadt Ried, ausgetragen. Sie alle bringen sich nun aktiv bei Hot Spot! Innviertel ein und bereichern die Initiative auf vielfältige Weise.